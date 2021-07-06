酸民持續攻擊！賈永婕揭無懼原因　網：真的有練過

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賈永婕轉分享《姊妹淘》的文章，內容以「賈永婕的公益魔咒」為主旨，談論她行善的終止點、名人被道德勒索等反思，針對這些問題，賈永婕感謝大家關心，並表示：「我會衡量自己的能力，不會讓生活失去平衡的（雖然老公每天翻白眼）！」
至於酸民的言論，賈永婕的反應一如既往地正能量，「畢竟畢竟姐也有一些年紀了，酸言酸語就讓他隨風而去，不往心裡去！」
此外，賈永婕分享一段與兒女的互動，她先是因為拿大女兒安安的衣服穿，被對方虧：「妳也要看一下上面的字啊！妳怎麼好意思穿baby girl？You are old woman...」隨後又被二女兒小羽揶揄曝光率太高，開玩笑跟同學說：「台灣看起來真的沒有新聞了喔！」兒子恩恩更補刀：「媽不要問我！我的同學沒有一個認識妳，我們這種年紀不會認識老人！」
對於接連被3個小孩放冷箭，賈永婕打趣地說：「所以並不是我的情商高，面對酸言酸語就是我的日常，不好意思我就是住在酸民區！酸民就是我的家人！他們就在我身邊，酸民我愛你們！」
貼文發布不到半天，就有3.6萬人按讚，網友紛紛表示：「怎麼可以又美又有幽默感」、「原來有練過」、「能夠跟小孩子相處的這樣亦師亦友，是要有高智慧的」、「美少女家的酸民太可愛了」！（編輯：楊穎軒）
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