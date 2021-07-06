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酸民持續攻擊！賈永婕揭無懼原因　網：真的有練過

▲賈永婕行善至今1個多月，仍有部分網友酸言酸語。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕行善至今1個多月，仍有部分網友酸言酸語。（圖／賈永婕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-06 11:46:27

「抗疫女神」賈永婕支援前線醫護行動超過1個月，仍有部分酸民不放過她，質疑她必定在為從政鋪路、行善太高調等，對此，賈永婕昨（5日）發文透露不怕攻擊的原因，網友一聽說：「原來有練過！」

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▲賈永婕（右）昨天又送了15台喉頭鏡、5台PAPR到醫院。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（右）昨天又送出15台喉頭鏡、5台PAPR到醫院。（圖／賈永婕臉書）
賈永婕轉分享《姊妹淘》的文章，內容以「賈永婕的公益魔咒」為主旨，談論她行善的終止點、名人被道德勒索等反思，針對這些問題，賈永婕感謝大家關心，並表示：「我會衡量自己的能力，不會讓生活失去平衡的（雖然老公每天翻白眼）！」

至於酸民的言論，賈永婕的反應一如既往地正能量，「畢竟畢竟姐也有一些年紀了，酸言酸語就讓他隨風而去，不往心裡去！」

▲賈永婕全文。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕全文。（圖／賈永婕臉書）
此外，賈永婕分享一段與兒女的互動，她先是因為拿大女兒安安的衣服穿，被對方虧：「妳也要看一下上面的字啊！妳怎麼好意思穿baby girl？You are old woman...」隨後又被二女兒小羽揶揄曝光率太高，開玩笑跟同學說：「台灣看起來真的沒有新聞了喔！」兒子恩恩更補刀：「媽不要問我！我的同學沒有一個認識妳，我們這種年紀不會認識老人！」

▲賈永婕（右二）和老公王兆杰、兩名女兒。（圖／賈永婕IG）
▲賈永婕（右二）和老公王兆杰、兩名女兒。（圖／賈永婕IG）
對於接連被3個小孩放冷箭，賈永婕打趣地說：「所以並不是我的情商高，面對酸言酸語就是我的日常，不好意思我就是住在酸民區！酸民就是我的家人！他們就在我身邊，酸民我愛你們！」

▲賈永婕母子常拌嘴。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕母子常拌嘴。（圖／賈永婕臉書）
貼文發布不到半天，就有3.6萬人按讚，網友紛紛表示：「怎麼可以又美又有幽默感」、「原來有練過」、「能夠跟小孩子相處的這樣亦師亦友，是要有高智慧的」、「美少女家的酸民太可愛了」！（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
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2021-07-04-2021-07-07
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