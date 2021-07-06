環南市場復市　陳時中：周邊採檢陽性率越來越低大家撐住

台北市環南市場日前爆發群聚感染，在經過緊急休市三天後，今（6）日正式復市營業。疫情指揮中心指揮官陳時中9時也前往環南市場進行視察，由與前進指揮所指揮官王必勝、北市副市長黃珊陪同。陳時中在接受媒體訪問時表示，知道攤商都很辛苦、生意也受到很大影響，但真的拜託大家「一定要撐住」，會越來越好，周邊採檢看起來陽性率已越來越低，8日會再做一次PCR採檢，盼斷掉整個傳播鏈。





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環南市場上週五PCR採檢，篩出41人確診，緊急休市3天，陳時中當時也隨即前往現場了解狀況，並與台北市政府成立聯合前進指揮所，並指示醫福會執行長王必勝擔任指揮官，直接坐鎮環南市場。而在歷經三天的停業後，今天環南市場也恢復營業，除了陳時中以及黃珊珊外，台北市長柯文哲也在陳時中離開後抵達現場。





陳時中受訪表示，市場的攤商們都非常辛苦，生意也受到很大影響。不過，真的要拜託大家一定要撐住，會越來越好，現在周邊採檢看起來陽性比率已越來越低。陳時中強調，只要管理得當，後天、大後天夠再做一次PCR採檢，希望把整個傳播鏈這一次就斷掉，加上適當管理，相信疫情下來，這樣大家生意會越來越好。





現場記者詢問陳時中，在視察過程中，市場裡面分流降載有做到標準嗎？陳時中則表示，人數降載是沒問題，大家生意都差，「我想現在是拚疫情，先把疫情拚過」他也說，環南市場自治會長林勝東對於搬運工有分艙分流，用制服顏色辨識，萬一有狀況，掌控跟應變會加速很多。



