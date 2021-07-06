NBA／塔克一路斬火箭隊友 冠軍賽對決CP3不傳訊息寒暄
前火箭防守悍將P.J. Tucker(塔克)本季被交易到公鹿，在季後賽展現老將價值，聯手幫助公鹿打進總冠軍賽，將對上前火箭隊友、現太陽主控「CP3」Chris Paul(保羅)，Tucker表示沒和前隊友聯繫，因為「這是一場戰爭」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-06 12:01:58
本季火箭和昔日一哥James Harden分道揚鑣後，進入重建期，36歲的Tucker在今年3月透過3方交易來到公鹿，有4年季後賽經歷的他不僅在防守端發揮重要牽制力，也能適時增添火力，站穩先發位置。
Tucker在今年季後賽接連打敗昔日火箭隊友，熱火Trevor Ariza、籃網Chris Chiozza，以及老鷹Clint Capela，除了Chiozza，另2位和將要在總冠軍賽碰頭的Paul都是2017-18賽季在西區冠軍賽並肩作戰夥伴。
還有Tucker生涯初期是在太陽打出身價，這回要對決老東家和昔日2位隊友Paul和Devin Booker，他表示並沒有刻意和2人傳訊息，「打到這階段，我相信大家都不會傳了，因為這可是一場戰鬥，一場戰爭。」