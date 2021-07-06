環南市場確診＋1 !陳時中：基因定序確定不是Delta病毒
國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(6)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增27例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增17例死亡個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-06 14:20:02｜2021-07-06 14:45:51
針對先前台北市環南批發市場，有多名攤商PCR篩檢陽性確診，指揮中心指揮官陳時中表示，目前在第一市場、第二市場、環南市場，擴大普篩後目前沒有增加的個案，環南篩檢站對於週遭篩檢，總共964人採檢，其中陰性961、陽性3人，不過其中兩人是舊案。
另外針對環南市場等群聚案的確診個案，指揮中心也做了基因定序，陳時中強調，個案基因定序做了，基本上還是英國變種病毒株，跟南部變種病毒的群聚應該是沒有關聯性。
另外，陳時中表示，7/8也會展開一次普遍大規模採檢，將來就是市場開始實施工作人員陰性證明入場措施，今天整體來講秩序良好，也因為部分對區域不放心，所以相對來客數少，降載的部分是沒有問題。
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