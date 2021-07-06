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環南市場確診＋1 !陳時中：基因定序確定不是Delta病毒

▲衛福部長陳時中6日上午在台北市副市長黃珊珊，以及醫福會執行長王必勝的陪同下，前往環南市場視察復市情況。（圖／台北市政府提供）
▲衛福部長陳時中6日上午在台北市副市長黃珊珊，以及醫福會執行長王必勝的陪同下，前往環南市場視察復市情況。（圖／台北市政府提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-06 14:20:02｜2021-07-06 14:45:51

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(6)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增27例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增17例死亡個案。

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針對先前台北市環南批發市場，有多名攤商PCR篩檢陽性確診，指揮中心指揮官陳時中表示，目前在第一市場、第二市場、環南市場，擴大普篩後目前沒有增加的個案，環南篩檢站對於週遭篩檢，總共964人採檢，其中陰性961、陽性3人，不過其中兩人是舊案。

另外針對環南市場等群聚案的確診個案，指揮中心也做了基因定序，陳時中強調，個案基因定序做了，基本上還是英國變種病毒株，跟南部變種病毒的群聚應該是沒有關聯性。

另外，陳時中表示，7/8也會展開一次普遍大規模採檢，將來就是市場開始實施工作人員陰性證明入場措施，今天整體來講秩序良好，也因為部分對區域不放心，所以相對來客數少，降載的部分是沒有問題。

▲中央流行疫情指揮中心今（6）日公布台北三大市場每日新增病例。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（6）日公布台北三大市場每日新增病例。（圖／指揮中心提供）
 

▲中央流行疫情指揮中心今（6）日說明環南市場接觸者況列情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（6）日說明環南市場接觸者況列情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（6）日台北三市場前進指揮所應變作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（6）日台北三市場前進指揮所應變作為。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.37%79.63%
2021-07-04-2021-07-07
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