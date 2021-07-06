強化公共運輸防疫 新北大眾運輸第一線人員分梯打疫苗
新北市大眾運輸的公車、捷運、新巴士及所有站務人員，今（6日）、明（7日）2天分梯接種疫苗，新北市長侯友宜也前往接種站關心駕駛朋友施打疫苗的情形；侯友宜表示，希望讓大眾運輸的司機們都能夠先得到免疫，能夠保護所有的乘客。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-06 12:39:32
侯友宜指出，大眾運輸的公車、捷運、新巴士及所有站務人員，今日起分2天開始接種疫苗，總共要施打2696名，今天預定施打800名，一早就打了將近600名；希望讓大眾運輸的從業人員，都能夠先確保他們身體的健康，才可以保護乘客的安全，這也是施打最重要的目的，一切都按照中央的規定辦理。
新北市交通局長鍾鳴時說，疫情爆發前，僅新北公車平均每日的載客量就高達80萬人次，現況雖受到疫情的影響大減，但仍優先保護維持行車安全的駕駛朋友；交通局在衛生局的協助下，今、明2天分梯讓駕駛施打疫苗，由亞東醫院負責疫苗的注射，希望全面強化公共運輸防疫安全，讓乘客能更安心搭車。
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