男星拍戲熱到發瘋　外套塞「8個保冷劑」降暑

夏季檔日劇開跑，鈴木亮平首度主演的《TOKYO MER: Mobile Emergency Room 行動急診室》，被觀眾稱讚是「醫療系超級英雄誕生」，但首集就面臨「被解散」，未來命運令人擔憂。另一部開播的《我的殺意戀愛了》，是由中川大志搭配新木優子以及鈴木伸之演出，鈴木伸之透露，拍攝時因為天氣太熱又得穿上大衣外套，因此會在裡面塞8個保冷劑降暑。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-07-06 22:00:00
《我的殺意戀愛了》走的是不動腦「動作」愛情喜劇，被譽為「國寶級帥哥」的中川大志終於熬出頭，搭配新生代美女新木優子，組合賞心悅目之外，「劇團EXILE」的鈴木伸之、「2020最美臉孔」田中美奈實以及中尾明慶、水野美紀、藤木直人等都有參與演出，中川大志強調：「這部連續劇擁有許多以前沒有的元素，每天都與大家拍的很開心！」
另一部《行動急診室》是TBS電視台的醫療劇新挑戰，劇中更打造出移動式醫療救護車「MER」。鈴木亮平初次挑戰醫生角色，雖然不按牌理出牌，但醫術高超讓人佩服，他透露看到劇本時，曾驚訝竟是如此龐大的格局，並向觀眾喊話：「看了首集前15分鐘，視線就無法離開了！」
《TOKYO MER: Mobile Emergency Room 行動急診室》與《我的殺意戀愛了》每週一在friDay影音更新播出。