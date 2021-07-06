COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

男星拍戲熱到發瘋　外套塞「8個保冷劑」降暑

▲《我的殺意戀愛了》演員群拍戲太熱，外套裡會塞保冷劑降暑。（圖／friDay影音）
▲《我的殺意戀愛了》演員群拍戲太熱，外套裡會塞保冷劑降暑。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-06 22:00:00

夏季檔日劇開跑，鈴木亮平首度主演的《TOKYO MER: Mobile Emergency Room 行動急診室》，被觀眾稱讚是「醫療系超級英雄誕生」，但首集就面臨「被解散」，未來命運令人擔憂。另一部開播的《我的殺意戀愛了》，是由中川大志搭配新木優子以及鈴木伸之演出，鈴木伸之透露，拍攝時因為天氣太熱又得穿上大衣外套，因此會在裡面塞8個保冷劑降暑。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《行動急診室》的醫生角色醫術高超。（圖／friDay影音）
▲《行動急診室》的醫生角色醫術高超。（圖／friDay影音）
《我的殺意戀愛了》走的是不動腦「動作」愛情喜劇，被譽為「國寶級帥哥」的中川大志終於熬出頭，搭配新生代美女新木優子，組合賞心悅目之外，「劇團EXILE」的鈴木伸之、「2020最美臉孔」田中美奈實以及中尾明慶、水野美紀、藤木直人等都有參與演出，中川大志強調：「這部連續劇擁有許多以前沒有的元素，每天都與大家拍的很開心！」 

另一部《行動急診室》是TBS電視台的醫療劇新挑戰，劇中更打造出移動式醫療救護車「MER」。鈴木亮平初次挑戰醫生角色，雖然不按牌理出牌，但醫術高超讓人佩服，他透露看到劇本時，曾驚訝竟是如此龐大的格局，並向觀眾喊話：「看了首集前15分鐘，視線就無法離開了！」 

《TOKYO MER: Mobile Emergency Room 行動急診室》與《我的殺意戀愛了》每週一在friDay影音更新播出。

▲《我的殺意戀愛了》是愛情喜劇。（圖／friDay影音）
▲《我的殺意戀愛了》是愛情喜劇。（圖／friDay影音）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
93.24%6.76%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.66%80.34%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀