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壓力山大！前主播帶媽媽打疫苗　卻因「1症狀」被勸回

▲谷懷萱（右）帶媽媽打疫苗被勸回。（圖／谷懷萱臉書）
▲谷懷萱（右）帶媽媽打疫苗被勸回。（圖／谷懷萱臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-06 13:48:37｜2021-07-06 13:51:34

日本繼上月4日無償提供台灣124萬劑AZ疫苗後，今（6）日上午又傳出將追加113萬劑的消息，預計後天會送達，儘管疫苗施打進度如火如荼，仍有許多高齡長者，因出現打後猝死案而卻步。前主播、節目《新聞面對面》前主持人谷懷萱近日帶媽媽前往施打疫苗，卻因為一件事情被勸回，讓她十分心疼。

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谷懷萱在臉書上寫下：「昨日帶谷媽媽去打疫苗，想不到去之前血壓飆高到165，到了之後更是飆到180，無法當場施打，谷媽媽也很失望，只能再等幾天血壓穩定。」同時轉發家人側錄媽媽運動、活力十足的模樣，最後無奈表示「打與不打，壓力山大」，並希望大家都能夠平安，也感謝醫護人員的辛勞。

▲谷懷萱媽媽活力十足。（圖／谷懷萱臉書）
▲谷懷萱媽媽活力十足。（圖／谷懷萱臉書）
 

貼文曝光後，有網友提出建議：「打前不要空腹，要喝250cc的水，每天多補充維他命B和C，打完也要多喝水，我老爸82歲有心臟病、高血壓，已打完沒事，退燒藥要準備」，也有人詢問谷媽媽是否有吃降血壓的藥：「如果吃了還這麽高，記得要提前回診，徵詢醫師的醫囑」，谷懷萱則親自回應，表示媽媽一直都有回診：「只不過我們猜想老人家心裡緊張，雖說她一直覺得還好，但血壓就是飆高。」（編輯：侯家瑜）

▲谷懷萱臉書全文。（圖／谷懷萱臉書）
▲谷懷萱臉書全文。（圖／谷懷萱臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.37%79.63%
2021-07-04-2021-07-07
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