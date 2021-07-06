壓力山大！前主播帶媽媽打疫苗 卻因「1症狀」被勸回
日本繼上月4日無償提供台灣124萬劑AZ疫苗後，今（6）日上午又傳出將追加113萬劑的消息，預計後天會送達，儘管疫苗施打進度如火如荼，仍有許多高齡長者，因出現打後猝死案而卻步。前主播、節目《新聞面對面》前主持人谷懷萱近日帶媽媽前往施打疫苗，卻因為一件事情被勸回，讓她十分心疼。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-06 13:48:37｜2021-07-06 13:51:34
谷懷萱在臉書上寫下：「昨日帶谷媽媽去打疫苗，想不到去之前血壓飆高到165，到了之後更是飆到180，無法當場施打，谷媽媽也很失望，只能再等幾天血壓穩定。」同時轉發家人側錄媽媽運動、活力十足的模樣，最後無奈表示「打與不打，壓力山大」，並希望大家都能夠平安，也感謝醫護人員的辛勞。
貼文曝光後，有網友提出建議：「打前不要空腹，要喝250cc的水，每天多補充維他命B和C，打完也要多喝水，我老爸82歲有心臟病、高血壓，已打完沒事，退燒藥要準備」，也有人詢問谷媽媽是否有吃降血壓的藥：「如果吃了還這麽高，記得要提前回診，徵詢醫師的醫囑」，谷懷萱則親自回應，表示媽媽一直都有回診：「只不過我們猜想老人家心裡緊張，雖說她一直覺得還好，但血壓就是飆高。」（編輯：侯家瑜）
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