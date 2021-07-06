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唐鳳疫苗系統吸83萬人！陳時中：7月下旬開放9、10類預約

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-06 14:57:59｜2021-07-06 14:59:46

針對唐鳳政委所建構的疫苗預約系統，指揮中心指揮官陳時中今（6）表示，此系統先由離島民眾試行登記，13日邀請全國第九、十類民眾進行登記，並於7月下旬開放全國第九、十類民眾預約。

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陳時中稱，這樣開登記系統，主要是針對第九類18至64歲重病罕病病患、第10類50至64歲民眾，已了解上述民眾的疫苗施打意願，才能讓未來疫苗分配更有秩序，也讓疫苗配送能夠更精確。

陳時中表示，此系統自6日起由離島、外島開始試行登記，8日起離島、外島開始試行預約，13日邀請全國第九、十類民眾登記，並於7月下旬開放全國第九、十類民眾開始分批預約。

▲中央流行疫情指揮中心今（6）日說明疫苗施打意願登記與預約施行時程。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（6）日說明疫苗施打意願登記與預約施行時程。（圖／指揮中心提供）
 

陳時中稱，早上雖然還沒有正式開始，但全國第九類就有登記6萬1000人、第十類登記77萬3千多人，總截至下午2時總共83萬4780人；金馬澎人數相對少，在第九類有220人，第十類有2076人，組共2296人有來做意願登記。

陳時中強調，此系統是意願登記，不是有登記的人就一定符合資格，但歲數上的審核一定是沒有問題，至於重病、罕病或慢性患者相對有一定的定義，這部分就會看健保卡找出以往的就醫紀錄進行審核。

▲中央流行疫情指揮中心今（6）日就疫苗施打意願登記與預約系統進行說明。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（6）日就疫苗施打意願登記與預約系統進行說明。（圖／指揮中心提供）
 

陳時中說，當民眾進行意願登記後，1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾，等到開放後，也會通知符合資格的民眾來預約，並依照預約時程地點施打疫苗。

至於台北市議員徐巧芯質疑，她未符合資格竟也能夠預約。陳時中回應，現在電腦是比較聰明，會交由系統來審核，但請不是符合資格的民眾，「你不是符合資格，就不要來來增加電腦負擔」，但今日看起來電腦流量是夠的。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月6日確診13846例、死亡706例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月6日確診13846例、死亡706例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
100%0%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.47%80.53%
2021-07-04-2021-07-07
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