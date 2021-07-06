唐鳳疫苗系統吸83萬人！陳時中：7月下旬開放9、10類預約

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陳時中表示，此系統自6日起由離島、外島開始試行登記，8日起離島、外島開始試行預約，13日邀請全國第九、十類民眾登記，並於7月下旬開放全國第九、十類民眾開始分批預約。
陳時中稱，早上雖然還沒有正式開始，但全國第九類就有登記6萬1000人、第十類登記77萬3千多人，總截至下午2時總共83萬4780人；金馬澎人數相對少，在第九類有220人，第十類有2076人，組共2296人有來做意願登記。
陳時中強調，此系統是意願登記，不是有登記的人就一定符合資格，但歲數上的審核一定是沒有問題，至於重病、罕病或慢性患者相對有一定的定義，這部分就會看健保卡找出以往的就醫紀錄進行審核。
陳時中說，當民眾進行意願登記後，1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾，等到開放後，也會通知符合資格的民眾來預約，並依照預約時程地點施打疫苗。
至於台北市議員徐巧芯質疑，她未符合資格竟也能夠預約。陳時中回應，現在電腦是比較聰明，會交由系統來審核，但請不是符合資格的民眾，「你不是符合資格，就不要來來增加電腦負擔」，但今日看起來電腦流量是夠的。
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