張上淳昨稱2成死亡個案有簽DNR惹爭議 陳時中出面緩頻
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨（6）日指出，國內死亡個案中，有將近2成的死者家屬有簽署放棄急救（DNR），這與國內致死率高也有一定關係。此話一出後，引起國內部分輿論認為是不尊重死者家屬。對此，指揮中心指揮官陳時中今出面緩頻稱，簽署DNR都有經過醫病雙方討論，也有嚴謹程序，大家都應該給予尊重。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-06 15:21:03
陳時中指出，昨日張上淳說明有約17.8％死亡個案家屬有簽DNR，是跟大家講有這樣的事實，當然簽署DNR本來就有相關倫理規定，大部分都是家屬在聽完醫事人員專業意見後，自行選擇生命最後的出路。
陳時中表示，國內最早有安寧照護，再過來是DNR、病人自主健康權利法案等，這都是在強調死者的最後生命價值，當然每個選擇都不一樣，每個選擇也都要被尊重。
「我相信張上淳昨日所說，不是說（死者）能救得回來但（家屬）故意不救。」陳時中稱，這是一個經過DNR嚴謹手續所做出來的決定，大家都應該給予尊重。
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