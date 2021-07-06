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張上淳昨稱2成死亡個案有簽DNR惹爭議　陳時中出面緩頻

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-06 15:21:03

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨（6）日指出，國內死亡個案中，有將近2成的死者家屬有簽署放棄急救（DNR），這與國內致死率高也有一定關係。此話一出後，引起國內部分輿論認為是不尊重死者家屬。對此，指揮中心指揮官陳時中今出面緩頻稱，簽署DNR都有經過醫病雙方討論，也有嚴謹程序，大家都應該給予尊重。

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陳時中指出，昨日張上淳說明有約17.8％死亡個案家屬有簽DNR，是跟大家講有這樣的事實，當然簽署DNR本來就有相關倫理規定，大部分都是家屬在聽完醫事人員專業意見後，自行選擇生命最後的出路。

陳時中表示，國內最早有安寧照護，再過來是DNR、病人自主健康權利法案等，這都是在強調死者的最後生命價值，當然每個選擇都不一樣，每個選擇也都要被尊重。

「我相信張上淳昨日所說，不是說（死者）能救得回來但（家屬）故意不救。」陳時中稱，這是一個經過DNR嚴謹手續所做出來的決定，大家都應該給予尊重。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
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▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月6日確診13846例、死亡706例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月6日確診13846例、死亡706例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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