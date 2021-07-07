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今新增9例死亡個案！4旬女有糖尿病史　住院三週不幸過世

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-07 15:40:11

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布，國內新增39例本土COVID-19確定病例，另確診個案中新增9例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增死亡個案有1例為40多歲女性，有洗腎、糖尿病史，在經過住院三週後，病情惡化不幸過世。

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指揮中心說明，今日新增9例死亡個案，為4例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月27日，確診日介於5月18日至6月29日，死亡日介於7月3日至7月5日。

▲中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增9例死亡新冠肺炎確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增9例死亡新冠肺炎確診個案。（圖／指揮中心提供）
 

羅一鈞指出，今日新增的死亡個案序號5，是40多歲女性，是洗腎病患，也有糖尿病史，6月6日出現發燒、咳嗽、嘔吐等症狀，6月11日確診，並於6月13日住院，X光片觀測到右側肺炎，後續因病情惡化於6月17日至加護病房，當時已經出現呼吸衰竭，需要用呼吸器，不幸在經過住院三週後，病況並無恢復且有惡化情形，最終於7月5日過世。

羅一鈞表示，死亡個案序號4也是稍微年輕的個案，為50多歲女性女性，本身有慢性精神疾病史，於5月底骨折住院，由於醫院有確診病患，因此被列為相關接觸者，6月8日出現乾咳症狀，3日後於11日篩檢確診，後續在住院過程中，也是因為肺炎併發呼吸衰竭，最後不幸於7月3日過世。

另在疫苗接種情形，指揮中心發言人莊人祥指出，昨（6）日COVID-19疫苗共接種9萬6720人次；AZ疫苗接種7447人次，其中第1劑接種5745人次，第2劑接種1702人次；Moderna接種8萬9273人次；截至目前為止，累計接種274萬540人次，其中AZ接種197萬2073人次，Moderna接種76萬8467人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率約11.45％。

莊人祥表示，昨日新增12例接種後發生死亡的不良事件，還有1例是危及生命轉為死亡個案，這13位都是接種AZ疫苗；其中75歲佔9例、75歲以下為4例；有3例為長照機構住民、4例需洗腎，另外7例有慢性病史。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

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2021-07-04-2021-07-07
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