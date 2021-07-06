保障疫情期間參政權　民眾黨支持開臨時會推不在籍投票

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蔡壁如指出，今早協商民進黨和國民黨雙方還是陷在過去三十年的選票算計中空轉。其實，欠缺共識的通訊投票可以再討論，但公民投票先行、單純僅限於「移轉投票」的不在籍投票，朝野各黨都有共識，應該立刻馬上做。早在去年4月1日，中選會就舉辦公民不在籍投票公聽會，並在5月15日召開第545次會議，第十案討論《公民投票不在籍投票法》，決議僅限於「移轉投票」，行政院卻拖了一年都沒有送到立法院審議。
民進黨總召柯建銘說民進黨團不支持通訊投票，只支持專法，蔡壁如質疑，「那為何不召開臨時會趕快通過，而要用執行準備時間不足的技術性問題拖延呢？」台灣的未來、民主的防疫韌性，都要超前佈署準備，不要被過去的黨派爭論掩蓋，而失去向前進的機會，沒有人敢保證，到年底會不會有更多變種病毒，也希望可以提高疫苗覆蓋率。畢竟全球化時代下，我們要學會和病毒共處，唯有做好準備，提升民主的防疫韌性，保障疫情期間參政權。
蔡壁如表示，不在籍投票於投票日至移轉投票地之投票所投票。比如金馬澎的選民，不必花機票錢回家投票，可以登記在本島的工作地或就學地投票，來雙北工作或求學的民眾，也不必搶車票返鄉投票。
時力黨主席陳椒華表示，樂見中選會順應在野黨與各界呼籲將公投延期，但是疫情能否在12月18日前解除還是未知數，因此公投法相關規定修正有必要性，時力早提案不在籍投票增修條文，在國境內實施不在籍投票，時力也會在臨時會提出。
民進黨團書記長羅致政今日受訪指出，民進黨團立場支持用專法處理不在籍投票，但中選會都表示12月18日公投實施不在籍投票來不及，因此不用召開臨時會做如此重要的決定。
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