疫苗預約系統有BUG？徐巧芯：我資格不符卻預約成功
中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布疫苗預約平台系統即將上線，預計當開放到第九、第十類施打疫苗時來來進行預約。不過，台北市議員徐巧芯發現疫苗預約系統似乎有BUG，她資格不符卻能預約成功。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-06 14:44:33
徐巧芯在臉書表示，政委唐鳳的預約系統千呼萬喚出來了，她去測試看看有沒有Bug，卻發現並非重大傷病也不夠年長的（非第九類、第十類），她竟然可以登錄成功，而北市議員游淑慧表示，她幫有重大傷病的年輕朋友卻接種登記失敗？她質疑這是否代表系統在資格上根本出了問題？她自嘲說「還是我有什麼病自己不知道？」
徐巧芯強調，當然知道系統只是登記意願，不是正式施打，但問題是她的資格也不符合登記，卻能夠成功；有人符合資格卻無法登記，系統有問題。她已取消預約登記，要把資格留給真正應該被開放的對象。
針對市議員質疑，指揮中心下午記者會上指揮官陳時中表示，電腦預約系統第十類不太會錯，第九類應該就比較會發生這樣的可能性，但只要在健保名單上符合資格的就會通知，如果不是符合資格就不要來登記造成電腦負擔。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。