疫苗預約系統有BUG？徐巧芯：我資格不符卻預約成功

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布疫苗預約平台系統即將上線，預計當開放到第九、第十類施打疫苗時來來進行預約。不過，台北市議員徐巧芯發現疫苗預約系統似乎有BUG，她

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指揮中心下午記者會上指揮官陳時中表示，電腦預約系統第十類不太會錯，第九類應該就比較會發生這樣的可能性，但只要在健保名單上符合資格的就會通知，如果不是符合資格就不要來登記造成電腦負擔。