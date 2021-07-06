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疫苗預約系統有BUG？徐巧芯：我資格不符卻預約成功

▲台北市議員徐巧芯發現疫苗預約系統似乎有BUG，她資格不符卻能預約成功。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲台北市議員徐巧芯發現疫苗預約系統似乎有BUG，她資格不符卻能預約成功。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-06 14:44:33

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布疫苗預約平台系統即將上線，預計當開放到第九、第十類施打疫苗時來來進行預約。不過，台北市議員徐巧芯發現疫苗預約系統似乎有BUG，她資格不符卻能預約成功。

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徐巧芯在臉書表示，政委唐鳳的預約系統千呼萬喚出來了，她去測試看看有沒有Bug，卻發現並非重大傷病也不夠年長的（非第九類、第十類），她竟然可以登錄成功，而北市議員游淑慧表示，她幫有重大傷病的年輕朋友卻接種登記失敗？她質疑這是否代表系統在資格上根本出了問題？她自嘲說「還是我有什麼病自己不知道？」

徐巧芯強調，當然知道系統只是登記意願，不是正式施打，但問題是她的資格也不符合登記，卻能夠成功；有人符合資格卻無法登記，系統有問題。她已取消預約登記，要把資格留給真正應該被開放的對象。

針對市議員質疑，指揮中心下午記者會上指揮官陳時中表示，電腦預約系統第十類不太會錯，第九類應該就比較會發生這樣的可能性，但只要在健保名單上符合資格的就會通知，如果不是符合資格就不要來登記造成電腦負擔。

▲台北市議員徐巧芯認為「九二共識」在現今確實遇到阻礙與挑戰。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.25）
▲台北市議員徐巧芯認為「九二共識」在現今確實遇到阻礙與挑戰。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.25）
 

 

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民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
100%0%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.47%80.53%
2021-07-04-2021-07-07
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