蝦皮購物77免運節掀優惠最高潮　超人氣冰品1元大請客

再撐一下！三級警戒延長至七月中，台灣民眾團結一致宅在家，零接觸的線上採買更成為防疫上上策。為了鼓勵民眾宅家防疫，蝦皮購物隆重推出「7.7免運節」，你宅家網購、蝦皮購物就幫你免運費，再祭出7月限定7元系列超殺單品，保值好物壹台錢純金塊只要777元、iPhone 12 Pro Max 128GB流血價17777元，並祭出台灣淨新醫療口罩1元瘋搶，防疫作戰不擔憂！7/7當日再祭活動驚喜加碼，不限金額下單就有機會抽中「 Uber x Uber Eats 百萬免運大禮包」，豪氣送出蝦皮購物一年份免運券、3.65萬 Uber 乘車金以及3.65萬 Uber Eats 吃飯金，蝦皮購物「7.7免運節」助你生活全面免運！





我是廣告 請繼續往下閱讀

炎炎夏熱，最棒的享受莫過於沁涼的冰品，蝦皮購物7.7免運節祭出總數超過20萬支「1元冰品盛典」，包括超熱賣全家霜淇淋、萊爾富小美香草冰淇淋以及最受喜愛的麥當勞蛋捲冰淇淋即享券，通通1元，趕緊買起來，為解封後的酷夏做準備！暑假就想出國玩嗎？最貼心的蝦皮購物寵愛用戶再加碼，你最愛的日韓零食MOS摩斯漢堡咔辣姆久洋芋片、韓國農心泡麵、韓國烏龜餅乾，整點瘋搶優惠也只要1元！





24小時居家防疫的生活，也讓你開始報復性熬夜嗎？夜貓子有福了，蝦皮購物推出超強「7.7免運節」深夜瘋搶活動，7/7當日0到2點間祭出精選熱賣商品挑戰史上最低價3折優惠，原價7300元的TaoTronics降噪藍牙耳機，歷史最便宜低於3折，必搶價只要1980元； 7月限定7元系列夯品更是深夜重點，夏天必備蜜妮高防曬乳液只要7元，原價破萬元的壹台錢純金塊破天荒殺到777元；Roborock石頭掃地機器人限定價7777元；不能錯過的47折iPhone 12 Pro Max 128G只要17777元，超殺優惠保證越夜越精彩。



