出征東京奧運　自行車一哥馮俊凱挑戰高懸57年完賽紀錄

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「能代表台灣、披上中華隊的戰袍進軍奧運，我感覺是一項滿榮幸也滿榮耀的任務。背負著隊友和車友們的期待，我會在奧運會上盡自己最大的努力。」馮俊凱說。
上一位參與奧運男子公路賽的選手，為1996年亞特蘭大奧運的陳智豪選手。上一次男子公路賽有選手完賽，要追溯到1964年的何仲超、許明世。
對於完賽計畫馮俊凱表示，「首先我應該會以守為攻，在前半段盡量保存體力、後半段再看比賽當下身體的狀態而定。整體而言，採取保守一點的戰術，對我來講會比較有利。雖然完賽是我最大的目標，不過如果可以突圍秀一下，讓大家知道台灣的選手在上面騎也很好！」
相較於職業隊的任務取向，披上中華隊戰袍的阿凱，這回是隻身與世界好手較勁，雖然身負為國爭光的重任，但他在訪談時仍不減幽默。
「你要說騎起來很輕鬆也可以，你要說騎起來很困難也可以；輕鬆的話就是你自己一個人，比賽中可以視情況決定如何反應；困難同樣在於只有自己一個人，假如不是一個很強大的團隊，人家不會讓你位置，這是頂級競賽經常會遇到的事情。不過還好我人緣還算不錯，也認識滿多朋友的，所以大家應該不會動作太大。」
面對總里程234公里、總爬升4,865公尺的賽程，阿凱透露，其實在與訓練師討論後，自己從去年就開始著重累積爬升的內容；自奧運延期以來，他也回顧了這兩年的心路歷程，並且分享了近期的備戰計劃。
「2020歐洲疫情非常嚴重，聯盟也一度停賽3、4個月的時間，那時候台灣控制得還不錯，奧培隊還是維持正常訓練。因為具備一級車手的身份，當比賽恢復之後，我可以不受邊境管制的影響，是比較幸運的地方。奧運延期並沒有對我造成太大的影響，反而有更長的時間準備。我還是一樣做好自己該做的訓練，保持自己的節奏在走。」
「這次在歐洲最重要的，就是在西班牙泰德峰進行的高地訓練營，不僅內容相當扎實，身體的感覺也特別地好。後來雖然出了一點小狀況，在克羅埃西亞入院觀察了一個禮拜，不過現在感覺慢慢已經重回軌道。」
「回到台灣居家檢疫，我就利用智慧型訓練台連接很多軟體，做到5個小時以上的騎乘，雖然很辛苦但是能夠維持我的訓練量。在出發前往東京備戰前，奧培隊也安排了為期15天的高地訓練，作為奧運前的最後衝刺。」
往前回顧，2019年烏茲別克亞錦賽的公路項目，會是進軍奧運最關鍵的一戰，挺進那場比賽的決勝時刻，馮俊凱最終為中華隊拿下一面銅牌，進而取得男子公路賽睽違25年的入場券。
「賽前黃顯熙教練就以競賽路線為範本，帶領我們在台北進行模擬訓練，前前後後集訓了至少有6、7次；比賽的時候大家也都很幫助我，讓我在進入決勝的爬坡前，能夠保留多一點的能量；從教練、選手到後勤人員，我們在那場比賽一起奮戰，所以滿感動能拿下這次公路賽的資格。」
在確認取得奧運資格後，國訓中心隨即啟動奧運培訓隊，以陳建良、盧紹軒、黃冠霖等好手為班底，加上帶隊教練林昆鴻、機械師劉金峯、防護員陳愷謙等成員。