COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

居家檢疫失聯烏龍　中市府：訊息傳達不正確

▲民政局長吳世瑋表示，李員因10多年沒回台灣，在台灣已被除戶，因此由疾管署衛政單位安排入住陽明山集檢所(圖／市政府提供2021.7.6)
▲民政局長吳世瑋表示，李員因10多年沒回台灣，在台灣已被除戶，因此由疾管署衛政單位安排入住陽明山集檢所(圖／市政府提供2021.7.6)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-06 14:42:48

台北市5日傳有居家檢疫者失聯，並於晚間發出協尋公告，傳出是中市安排在安排入住陽明山集中檢疫所，但最後查證當事人經疾管署衛政單位安排入住陽明山集中檢疫所，卻仍將李姓居檢者列入地方政府防疫追蹤系統，造成地方政府群起協尋，台中市政府建議，疾管署加強內部橫向聯繫，避免類似烏龍事件重演。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中市府民政局長吳世瑋表示，民政局於4日下午4時11分接獲衛生福利部邊境管制組劉姓組員來電表示，李姓民眾已入境桃園機場，沒錢入住已申請的台北市防疫旅館，民政局請示後回覆劉姓組員說明，由於李姓居檢者無法配合防疫措旅及相關規定，請依規安排入住衛福部轄管集中檢疫所進行居家檢疫，劉員針對後續處理事宜也未再回電。

吳世瑋表示，5日下午民政局在防疫追蹤系統發現李姓民眾列管個案，由於該員原戶籍在本市南屯區，系統另註明於北市防疫館進行檢疫，惟因前開2地址均無法尋獲個案，所以個案狀態標注為「失聯」，民政局立即請南屯區公所派里幹事追蹤未果，並即時通報內政部民政司該員失聯，民政司並回應北市府已同步通報該員失聯。

針對北市府指出，李員入境時由本府安排入住集中檢疫所，卻未告知北市府，才導致這起烏龍。吳世瑋表示，李員因10多年沒回台灣，在台灣已被除戶，因此由疾管署衛政單位安排入住陽明山集檢所，但北市府在未了解案情原由，造成訊息傳達不正確，深感遺憾。

 

此次事件也突顯中央內部橫向聯繫不足，已入住集中檢疫所人員既然由疾管署衛政單位進行後續關懷追蹤，即不應再匯送地方政府防疫追蹤系統，呼籲中央調整相關作業流程，以避免類似事件重演。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
100%0%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.47%80.53%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀