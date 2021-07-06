居家檢疫失聯烏龍　中市府：訊息傳達不正確

台北市5日傳有居家檢疫者失聯，並於晚間發出協尋公告，傳出是中市安排在安排入住陽明山集中檢疫所，但最後查證當事人經疾管署衛政單位安排入住陽明山集中檢疫所，卻仍將李姓居檢者列入地方政府防疫追蹤系統，造成地方政府群起協尋，台中市政府建議，疾管署加強內部橫向聯繫，避免類似烏龍事件重演。

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中市府民政局長吳世瑋表示，民政局於4日下午4時11分接獲衛生福利部邊境管制組劉姓組員來電表示，李姓民眾已入境桃園機場，沒錢入住已申請的台北市防疫旅館，民政局請示後回覆劉姓組員說明，由於李姓居檢者無法配合防疫措旅及相關規定，請依規安排入住衛福部轄管集中檢疫所進行居家檢疫，劉員針對後續處理事宜也未再回電。

吳世瑋表示，5日下午民政局在防疫追蹤系統發現李姓民眾列管個案，由於該員原戶籍在本市南屯區，系統另註明於北市防疫館進行檢疫，惟因前開2地址均無法尋獲個案，所以個案狀態標注為「失聯」，民政局立即請南屯區公所派里幹事追蹤未果，並即時通報內政部民政司該員失聯，民政司並回應北市府已同步通報該員失聯。

針對北市府指出，李員入境時由本府安排入住集中檢疫所，卻未告知北市府，才導致這起烏龍。吳世瑋表示，李員因10多年沒回台灣，在台灣已被除戶，因此由疾管署衛政單位安排入住陽明山集檢所，但北市府在未了解案情原由，造成訊息傳達不正確，深感遺憾。

此次事件也突顯中央內部橫向聯繫不足，已入住集中檢疫所人員既然由疾管署衛政單位進行後續關懷追蹤，即不應再匯送地方政府防疫追蹤系統，呼籲中央調整相關作業流程，以避免類似事件重演。