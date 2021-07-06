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疫情僅短期影響　國發會：上半年就業金卡申請成長2倍

▲國發會表示，今年上半年就業金卡已有1999個申請案，較去年同期成長2倍。（圖／國發會提供）
▲國發會表示，今年上半年就業金卡已有1999個申請案，較去年同期成長2倍。（圖／國發會提供）

記者張志康/綜合報導

2021-07-06 14:49:28

國發會今（6）日表示，雖然自5月中旬開始，本土疫情爆發，但今年上半年就業金卡申請案件仍較去年同期成長超過2倍，證明疫情僅是短期影響，對延攬人才「還是有信心」。

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國發會今日上午統計今年前半年的就業金卡申請狀況，案件數達1999件，和去年同期654件相比成長逾2倍；國發會分析，今年上半年國際人才並未出現大量出走，仍有許多高階的外國特定專業人才選擇在台發展。

國發會指出，「台灣就業金卡辦公室」5月透過外國人社群平台等相關管道，針對去年抵台的外國專業人才收集312份問卷調查，調查時間涵蓋疫情升溫時期，受訪者中，僅有4.2%表示將離境且不會回台。

國發會進一步說明，雖有部分受訪者確實短期離開台灣，但原因多是要去打疫苗，仍希望儘速返台經營在台投資事業；此外，有近3成受訪者認為「台灣是他們的家」，有意深耕台灣、將台灣視為可長期發展的地方。

國發會指出，本土疫情爆發後，申請件數有下降的趨勢，但今年上半年的申請案與前兩年相比，已有大幅度成長，國發會有信心，若國內疫情緩和，申請件數還會再拉高。

國發會強調，面對美中貿易戰等國際情勢，全球企業布局重組，Google、Facebook、Amazon、Microsoft等國際大廠相繼來台設置資料或研發中心，且自疫情爆發以來，台灣經濟均較其他國家表現亮眼；疫情僅是短期干擾因素，台灣產業前景看好才是國際人才選擇來台發展的主因。

據國發會統計，針對高階外國特定專業人才核發的就業金卡張數仍持續攀升，截至6月底，累計核發數為2878張，尤其以經濟與科技領域人數最多，且持卡人目前大多已任職於台灣半導體、AI、離岸風電等重點產業，或投入新創事業等。

 

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2021-07-04-2021-07-07
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