疫情僅短期影響　國發會：上半年就業金卡申請成長2倍

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國發會指出，「台灣就業金卡辦公室」5月透過外國人社群平台等相關管道，針對去年抵台的外國專業人才收集312份問卷調查，調查時間涵蓋疫情升溫時期，受訪者中，僅有4.2%表示將離境且不會回台。
國發會進一步說明，雖有部分受訪者確實短期離開台灣，但原因多是要去打疫苗，仍希望儘速返台經營在台投資事業；此外，有近3成受訪者認為「台灣是他們的家」，有意深耕台灣、將台灣視為可長期發展的地方。
國發會指出，本土疫情爆發後，申請件數有下降的趨勢，但今年上半年的申請案與前兩年相比，已有大幅度成長，國發會有信心，若國內疫情緩和，申請件數還會再拉高。
國發會強調，面對美中貿易戰等國際情勢，全球企業布局重組，Google、Facebook、Amazon、Microsoft等國際大廠相繼來台設置資料或研發中心，且自疫情爆發以來，台灣經濟均較其他國家表現亮眼；疫情僅是短期干擾因素，台灣產業前景看好才是國際人才選擇來台發展的主因。
據國發會統計，針對高階外國特定專業人才核發的就業金卡張數仍持續攀升，截至6月底，累計核發數為2878張，尤其以經濟與科技領域人數最多，且持卡人目前大多已任職於台灣半導體、AI、離岸風電等重點產業，或投入新創事業等。