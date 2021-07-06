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防疫資訊一次查　「台中防疫專區」報你知

▲市長盧秀燕表示，防疫資訊量龐雜，市民可多加利用資訊完整的「台中防疫專區」(圖／市政府提供2021.7.6)
▲市長盧秀燕表示，防疫資訊量龐雜，市民可多加利用資訊完整的「台中防疫專區」(圖／市政府提供2021.7.6)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-06 14:52:41

國內新冠肺炎疫情爆發至今，台中市政府持續推動多項防疫作為及紓困措施，為方便民眾一次瀏覽所有防疫資訊，更推出整合當日新增病例數、疫調足跡地圖、疫苗預約、紓困專區等資訊的「臺中防疫專區」。市長盧秀燕表示，新冠病毒瞬息萬變，防疫資訊量十分龐雜，市民可多加利用資訊完整的「臺中防疫專區」，即時掌握最新疫情資訊。

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台中市政府今（6）日線上直播市政會議，由研究發展考核委員會主任委員吳皇昇以「資通訊防疫最關鍵─臺中防疫資訊專區報你知」專案報告。盧秀燕表示，疫情爆發至今每天不斷更新訊息，以紓困專案為例，中央與地方政府推出各種紓困措施，需至不同網站查找相關資格與規定，十分不便，因此，市府將資訊全部整合，建立「臺中防疫專區」網，將分散在不同機關網站的訊息統整，協助民眾快速找尋，輕鬆掌握防疫資訊。

 

盧秀燕指出，台中市明日起至7月9日止，將為70歲以上長輩、60歲以上原住民施打疫苗，民眾即可透過「臺中防疫專區」圖卡資訊 ，及點選「COVID-19疫苗預約」選擇「快打站」 清楚了解此次快打站開設時間、地點等，歡迎市民朋友「好康道相報」，多加利用網站。

 

吳皇昇說明，「台中防疫專區」除可讓市民掌握台中當日新增病例數、疫情資訊與疫調足跡等，也可讓民眾線上預約接種或快速查找紓困方案，如「紓困專區」整合中央與地方的個人紓困、產業紓困、租金減免、紓困貸款、稅捐緩減共五大類、65項方案，並在每個紓困項目下詳細說明內容與相關網頁網址、線上申辦連結及洽詢電話。

 

吳皇昇也說，「臺中防疫專區」可自市府官方LINE帳號下方選單點選「防疫快訊」，或從市府網站首頁進入，也可Google查詢「臺中防疫專區」。

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2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.47%80.53%
2021-07-04-2021-07-07
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