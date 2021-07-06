落腳南屯區風雨球場　議員盼年底前可開工

教育部體育署補助台中市「南屯區三厝里風雨籃球場、網球場及足球場興建工程」，目前由代辦機關中市東峰國中辦理規劃設計中，爭取地方建設落腳的民進黨市議員張耀中說，體育署補助經費感謝立委張廖萬堅發聲，市府這邊先編列規劃設計目前已發包，希望教育局緊盯進度，盼今年九月能夠工程發包決標，然地方心聲期待年底前可以開工。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-06 15:11:29
據政府採購網資料顯示，市府編列規劃設計經費103萬2000元，現由得標建築師進行基本設計，而教育部體育署核定計畫新臺幣2700萬元，並部分補助1620萬元(補助比例60%),餘地方配合款經費1080萬元，由教育局110年度預算額度內調整容納支應。
張耀中指，規劃內容為風雨球場2座、網球場2面、足球場1座、廁所1座及簡易綠美化，廣達約3.4公頃的中市南屯花市旁文中46現為學校預定地，且目前無建校需求，但核定一期開發太少，希望教育局可以在今年市議會第六次定期會預算會期提出111年文中46擴充計畫可行評估，讓整體效益更加提升。
張耀中表示，體育署補助來源是立委張廖萬堅協助爭取二期前瞻計畫的預算，但市府不能也不應一昧只靠中央補助，應想想體健設施對城市建設的重要及必要性。
南屯區三厝里長黃俊銘表示，文中46緊鄰花市又交通便利，閒置許久，因此里民反映希望能作為社區運動空間，他樂見市府把餅做大，讓市民多一點空間，讓學校預定地活用。
教育局表示，相關工程施作位置及面積需俟規劃設計完竣後方可確定；另依代辦學校提供期程表內容，本案預計110年9月底工程決標，111年6月底竣工。