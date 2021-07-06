疫情下政府失能民眾自力救濟！馬國「白旗運動」一次看

《四方報》報導，馬來西亞疫情嚴峻衝擊經濟，隨著全國封城管制持續實施，不少民眾都因無法工作生計大受影響。現在，馬來西亞民間出現了「白旗運動」（KibarBenderaPutih），這是一項由自願者發起的自發性互助網絡，鼓勵經濟困頓、需要幫助的民眾在自家門口掛上白旗，就會有志願者主動將物資送到家門口，各界善心人士、學生和企業都紛紛加入提供協助。這項運動發起的背景以及現在發展為何？以下帶你一次了解。





我是廣告 請繼續往下閱讀

疫情下最暖心的援助！民眾無需開口求援 資源自動送到家





「白旗運動」最先以主題標籤#BenderaPutih的形式在臉書、推特等社群媒體上出現，隨著越來越多網友加入協助陣營而逐漸火紅，有需要的民眾只需要在自家門口掛上白旗，附近民眾看到後就會通過Whatsapp或手機等管道幫忙求助，有餘力的善心者就會將物資送到家門口。





舉白旗求救的用意是鼓勵需要幫助的人無需開口主動向外求援，只要用一個簡單的動作讓善心人士主動協助即可，避免民眾羞於開口的情形。現在包括連鎖超市、企業界都紛紛響應，還有學生研發出「白旗地圖」App匯集民眾通報的舉白旗家庭，讓求救家庭地點一目瞭然，加速各界人士組織救援。





「白旗運動」推出後已經有不少民眾獲得幫助，包括一名單親媽媽和女兒在靠著餅乾果腹數日後獲得鄰居提供食物溫飽、一名負債的攤販老闆在輕生邊緣獲得現金得以從頭開始、一個緬甸難民家庭每天僅分食一份餐度日也終於獲得食物救濟，以及一名原本在路邊兜售椰漿飯的身障人士也在舉白旗後獲得現金、食物和溫暖的鼓勵。





長期封城衝擊低收入戶家庭 紓困金8月才能領民眾等不了





馬來西亞自疫情爆發後前前後後封城多次，在最近一波疫情中再次因確診數不斷飆高而宣佈於6月1日封城，原本預計於6月28日解封，但因疫情遲遲未見好轉而宣布「無限期延長」，直到每日確診數降至4000例為止。長時間的封城讓不少民眾失去經濟來源，而政府卻沒有及時頒布應對措施協助受到衝擊的民眾。





馬來西亞政府的確推出1500億令吉（約新台幣1兆）的紓困方案協助中低收入戶家庭，每個家庭預計可收到1300令吉（約新台幣8730元）；然而這項紓困方案卻要等到8月才能推行，數十萬的家庭經濟危機急迫根本等不到八月。馬來西亞警方近日指出，全國今年上半年輕生案件激增，今年1到5月已經有468人輕生，相比2020一整年631人輕生、2019年609人的數字，明顯有增加趨勢。此次的「白旗運動」反映的就是這場疫情危機中政府效能的失靈，以及中低收入戶家庭慘淡的困境。





白旗運動挨轟作秀？官員離譜回應遭網友砲轟





不過，白旗運動的出現說明了政府執政的失能，因此也被部分支持慕尤丁首相的官員批評為作秀、甚至被說是反對派用來攻擊執政黨的伎倆，有民眾指出在舉白旗後被當地里長、警察機關找麻煩等情形。





一名支持執政黨的馬來西亞伊斯蘭黨（Malaysian Islamic Party）官員就在臉書上呼籲有困難的民眾「向上帝祈禱」，不要遇到考驗就舉白旗投降。此番言論遭到網友怒批，指馬來西亞民眾在此次控管失當的疫情間已經展現出十足韌性，且舉白旗不是投降之意，而是請求協助的意思，官員的發言顯然處於狀況外。





另一名挨轟的官員則是「住宅及地方政府部」部長（Minister of Housing and Local Government ）祖萊達（Zuraida Kamaruddin），她在推特上大讚白旗運動並表示支持，被網友抨擊，就是因為官員執政不力才導致民眾需要自發組織白旗運動互助，作為執政官員不好好反思現在還來支持白旗運動，明顯是本末倒置。





繼白旗運動後 紅旗運動、黑旗運動又是什麼？





白旗運動之後，馬來西亞還出現「紅旗運動」（#benderamerah），其本意與白旗運動類似，都是讓民眾自己舉旗讓他人提供協助，只不過紅旗運動是專門用來協助家中的「寵物毛小孩」。這項運動由動保組織「馬來西亞動物協會」（Malaysian Animal Association）發起，目的是改善許多馬來西亞家庭在經濟困頓情形下棄養寵物的情形。該組織表示，目前無法統計有多少寵物在疫情下被棄養，但旗下負責餵食流浪動物的志工們的確反映路邊出現的流浪貓狗變多了，這導致許多寵物餓死或是死於交通意外的情形。





「黑旗運動」（benderahitam）則是表達對馬來西亞執政政府的反對，舉黑旗的反對者要求首相慕尤丁請辭、議會重新啟動、結束緊急狀態。這項主題標籤目前出現在推特上超過20萬則貼文中，許多馬來西亞反對派政治人物也在推特上發出黑旗的符號響應。





馬來西亞的白旗運動展現出疫情失控、政府執政失利、在反覆封城下民眾的耐心和老本逐漸耗盡的窘境。台灣雖然也於5月中旬面臨疫情升溫，在3級警戒下許多店家也叫苦連天，但在中央推出紓困方案、疫情目前也逐漸趨穩的狀況來看，全台有望於7月12日微解封。









