日本推疫苗護照與10國洽談中　擬7月下旬上路措施一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日本媒體報導，日本確定於7月下旬推出疫苗護照，擬由負責施打疫苗的地方政府來發行，內容將以日文和英文記載護照持有者之姓名、國籍、機票編號、疫苗接種日期等資訊，預計將先推行書面版本，並附上QR Code連結至中央的「疫苗接種紀錄系統（VRS）」，確保接種證明的可信度。未來則將進一步數位化，推出更便捷的手機APP電子證明等。日本政府也正在研擬用數位方式申請與發行疫苗護照、以及更方便的手機App證明，預計在今年底前上路。
日媒指出，疫苗護照對於日本的經濟復甦影響重要，先前就有不少工商團體呼籲日本推出疫苗護照便利國民。不過，為了減輕地方政府發放證明的行政負擔，目前將只先開放因商務目的需飛往國外之民眾申請，包括本國籍公民和居於日本的非本國籍人士都可以申請，預計後者將是首先受惠族群；至於未來是否將開放國內旅遊使用，目前仍在研議中。此外，沒打疫苗但過去六個月內曾經得過新冠肺炎並已經痊癒者，同樣會被視為免疫族群，也將被納入疫苗護照中。疫苗護照推出除了可藉由商務旅行帶動經濟復甦，日本政府也希望以此提高國內民眾疫苗施打率。
日媒引述政府消息來源指出，日本政府目前正在與包括義大利、法國和希臘等10個國家進行洽談，希望能早日讓各國承認日本疫苗護照。不過，消息指出，日本持續實施嚴格的邊境措施將會為談判帶來難度，因為疫苗護照的承認多是雙向的，日本可能會需要同步放寬已接種之外籍人士入境日本規範，才能讓疫苗護照順利上路。
目前，日本邊境控管仍然十分嚴格，除了全面暫停國際觀光客外，非觀光目的之人士除了需提供登機前72小時陰性檢驗證明外，即使接種過疫苗也必須完成14天的隔離。此外，在過去14天內曾造訪疫情風險區者也不得入境日本。政府消息人士指出，日本目前與新加坡、以色列的商談中都因日本嚴格的入境管制變得複雜，因為兩國都提出要同步免除雙方國民入境隔離的要求。
截至7月4日，日本全國兩劑接種率13.6%、一劑接種率則為25%，比較其他歐盟及商談中之國家的兩劑接種數字，包括以色列59%、英國49.5%、德國38.6%、希臘37.6%、新加坡36.9%、義大利32.8%、法國31.2%，日本接種率明顯在已開發國家中屬於落後。日本總體疫苗覆蓋率較低，因此放寬外籍人士入境隔離措施對防疫的風險相對較高，日媒引述政府消息來源指出，「除非確定變種病毒擴散減緩，不然日本很難同意免除入境隔離措施」。不過，放寬後也有望帶動部分旅遊業的復甦，結果如何仍待日本官方進一步宣布。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。