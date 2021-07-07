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日本推疫苗護照與10國洽談中　擬7月下旬上路措施一次看

▲日本疫苗護照示意圖。（圖／shutterstock）
▲日本疫苗護照示意圖。（圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-07-07 15:00:00

《四方報》報導，新冠肺炎疫情爆發已經一年半，入出國都要隔離14天的規定為許多需要出差的商務人士帶來困擾，隨著各國擴大疫苗施打率，不少國家於今年開始討論推出「疫苗護照」，除了讓接種的國民出國時能減少隔離帶來的不便，也讓接種之外國旅客入境後免隔離14天，期望透過更便捷的措施節省時間並逐步讓經濟恢復發展。

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歐盟數位疫苗護照系統於本月1日起生效，民眾只需要出示手機app讓邊境檢疫人員掃瞄QR code，就能查到個人基本資料及接種疫苗的紀錄，民眾也不需準備各種接種證明，一張數位護照就能在歐洲多國通行，大幅增加便捷性。亞洲許多國家也正在準備類似措施，日本宣布預計在7月下旬推出疫苗護照讓商務需求要出國的國人可以免於在海外接受隔離，期盼能刺激商務旅行並加速經濟復甦。

根據日本媒體報導，日本確定於7月下旬推出疫苗護照，擬由負責施打疫苗的地方政府來發行，內容將以日文和英文記載護照持有者之姓名、國籍、機票編號、疫苗接種日期等資訊，預計將先推行書面版本，並附上QR Code連結至中央的「疫苗接種紀錄系統（VRS）」，確保接種證明的可信度。未來則將進一步數位化，推出更便捷的手機APP電子證明等。日本政府也正在研擬用數位方式申請與發行疫苗護照、以及更方便的手機App證明，預計在今年底前上路

日媒指出，疫苗護照對於日本的經濟復甦影響重要，先前就有不少工商團體呼籲日本推出疫苗護照便利國民。不過，為了減輕地方政府發放證明的行政負擔，目前將只先開放因商務目的需飛往國外之民眾申請，包括本國籍公民和居於日本的非本國籍人士都可以申請，預計後者將是首先受惠族群；至於未來是否將開放國內旅遊使用，目前仍在研議中。此外，沒打疫苗但過去六個月內曾經得過新冠肺炎並已經痊癒者，同樣會被視為免疫族群，也將被納入疫苗護照中。疫苗護照推出除了可藉由商務旅行帶動經濟復甦，日本政府也希望以此提高國內民眾疫苗施打率。

日媒引述政府消息來源指出，日本政府目前正在與包括義大利、法國和希臘等10個國家進行洽談，希望能早日讓各國承認日本疫苗護照。不過，消息指出，日本持續實施嚴格的邊境措施將會為談判帶來難度，因為疫苗護照的承認多是雙向的，日本可能會需要同步放寬已接種之外籍人士入境日本規範，才能讓疫苗護照順利上路。

目前，日本邊境控管仍然十分嚴格，除了全面暫停國際觀光客外，非觀光目的之人士除了需提供登機前72小時陰性檢驗證明外，即使接種過疫苗也必須完成14天的隔離。此外，在過去14天內曾造訪疫情風險區者也不得入境日本。政府消息人士指出，日本目前與新加坡、以色列的商談中都因日本嚴格的入境管制變得複雜，因為兩國都提出要同步免除雙方國民入境隔離的要求。

截至7月4日，日本全國兩劑接種率13.6%、一劑接種率則為25%，比較其他歐盟及商談中之國家的兩劑接種數字，包括以色列59%、英國49.5%、德國38.6%、希臘37.6%、新加坡36.9%、義大利32.8%、法國31.2%，日本接種率明顯在已開發國家中屬於落後。日本總體疫苗覆蓋率較低，因此放寬外籍人士入境隔離措施對防疫的風險相對較高，日媒引述政府消息來源指出，「除非確定變種病毒擴散減緩，不然日本很難同意免除入境隔離措施」。不過，放寬後也有望帶動部分旅遊業的復甦，結果如何仍待日本官方進一步宣布。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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