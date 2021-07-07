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澳洲新州單日確診人數降　雪梨是否解封仍待決定

▲澳洲人口最稠密的新南威爾斯州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診數下降，首府雪梨防疫封鎖預計9日結束，州長貝雷吉克利安今天表示，將在24小時內決定是否延長封鎖措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲人口最稠密的新南威爾斯州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診數下降，首府雪梨防疫封鎖預計9日結束，州長貝雷吉克利安今天表示，將在24小時內決定是否延長封鎖措施。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-07 08:30:00

（中央社雪梨6日綜合外電報導）澳洲人口最稠密的新南威爾斯州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診數下降，首府雪梨防疫封鎖預計9日結束，州長貝雷吉克利安今天表示，將在24小時內決定是否延長封鎖措施。

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新南威爾斯州（NSW）今天僅新增18例確診，較前一天少了一半。州長貝雷吉克利安（GladysBerejiklian）說，加強推動疫苗接種作業的同時，也將決定是否延長雪梨的封鎖措施。

雷吉克利安告訴媒體：「針對下週可能發生的情況，我希望明天能與社區溝通。」

為了對抗Delta變異病毒引起的新一波疫情，雪梨6月26日再度實施為期兩週的嚴格封鎖令，然而當局發現，新增確診病例與非法集會有關，民眾也藐視社交距離規定，官員受挫之餘，可能進一步延長封鎖期。

在今天新增的18例確診中，有16人在感染期間未全程隔離或有部分時間未隔離；另外兩人感染期間也在社區出入。

雪梨正在對抗今年以來最嚴重的一波COVID-19疫情，近3週前一名載運海外航空公司人員的大巴士司機確診後，雪梨至今已累計超過330人染疫。

快速追蹤接觸史、執行封鎖令、採取嚴格社交距離管制及社區高度遵守規定，使澳洲染疫人數得以比其他已開發經濟體低了許多；自疫情爆發以來，全國累計3萬800人確診，910人病亡。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100706

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.75%80.25%
2021-07-04-2021-07-07
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