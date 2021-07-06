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NBA／明天開戰！FMVP預測保羅第1　字母哥被擠到第3

▲總冠軍賽MVP預測第一名是太陽Chris Paul「CP3」Chris Paul (保羅)，公鹿當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo被擠到第3。（圖／美聯社／達志影像）
▲總冠軍賽MVP預測第一名是太陽Chris Paul「CP3」Chris Paul (保羅)，公鹿當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo被擠到第3。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-06 15:38:11

NBA總冠軍賽明天登場，聯盟官網選出6位有望FMVP的球員，太陽核心控衛「CP3」Chris Paul (保羅)名列第1，太陽Devin Booker排在第2，公鹿當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo則被擠到第3。

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Paul季後賽場均18.1分、8.7次助攻、1.4抄截，在西區決賽G6飆出41分追平生涯季後賽新高，各項紀錄比肩「俠客」Shaquille O'Neal和「籃球之神」Michael Jordan，他出色的領導力也是太陽能睽違28年重返總冠軍賽的關鍵。

而年僅24歲的Booker季後賽場均27分、6.4籃板、4.8助攻是太陽重要的火力來源，Paul也曾稱讚小老弟非常成熟，成長很快，Booker也是自2012年Kevin Durant(23歲又210天)後，在總冠軍賽中最年輕的球隊頭號得分手。

太陽2位球星在季後賽用令人驚艷的表現佔據FMVP預測榜的前2名，而2屆年度MVP字母哥則因在東區決賽G4受傷，目前歸期還未知，所以僅排第3位，若能及時回歸，要拿FMVP也不是難事，例行賽2度交手太陽，字母哥場均可得40分、有60%投籃命中率，是本季對陣太陽(至少2場比賽)中得分最高的球員。

字母哥的公鹿隊友也不是省油的燈，二當家Khris Middleton以季後賽場均23.4分排在第4，射手Jrue Holiday排在第5，至於第6名給了場均「雙十」的太陽狀元郎Deandre Ayton。

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