名家論壇》黎榮章／民間捐贈成主流民意　政府不可抗拒？

本土疫情延燒超過1個半月，三級警戒第三度延長，甚至有傳染力極強的Delta變種病毒進入社區，不容樂觀；雖有美國、日本、立陶宛宣布捐台疫苗，但自購疫苗到貨狀況仍不理想，民間也湧現「捐物資」、「捐疫苗」行動，如藝人賈永婕、媒體人黃光芹捐物資；鴻海、台積電、慈濟等單位則要捐疫苗。





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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，有關民間捐贈與疫情聲量走勢，指揮中心5月25日宣布全國第3級警戒延長，各界高度關注疫苗議題，隨即傳出郭台銘透過鴻海公司及永齡基金會購買1000萬劑上海復星BNT疫苗，網路上對民間捐贈的討論聲量開始增加；永齡基金會在5月28日證實購買疫苗，民間捐贈的聲量瞬間翻倍。





郭台銘5月29日直接在本人臉書證實，永齡將委託合格廠商向政府提出採購500萬劑BNT疫苗申請，爾後相繼有慈濟、佛光山等宗教團體也表示有意捐贈疫苗，而賈永婕也號召藝人捐募「救命神器」，使得疫情之下「民間捐贈」的聲量往上衝，在6月佔疫情相關討論的2成聲量，已成為當前主流民意關注事項之一。





▲疫情、民間捐贈：網路聲量走勢比較。（圖／QuickseeK提供）

不論是捐贈疫苗或是防疫物資，都可以發現在宣布投入捐贈後，或投入捐贈行動後，各單位或個人的聲量都呈現上漲。例如賈永婕在網路上的討論聲量暴增200多倍、郭台銘也增加50倍、就連原本就備受台灣人關注的台積電，聲量也漲了將近1倍。顯示疫情當頭，國人在苦悶的三級警戒現實生活中，期待能夠扭轉現狀的好消息，此時不管是個人或企業願意投入心力，出錢出力，帶出正向訊息，都會受到社會正向回饋。





▲民間捐贈單位（個人）：網路聲量前後比較。（圖／QuickseeK提供）

從蔡英文的負面聲量走勢也可發現，由於政府對抗本土疫情力不從心，蔡的負聲量從5月初就一直維持在高點，然而當她在6月17日致電賈永婕、18日會見郭台銘等人後，等同宣示政府對民間力量終於敞開大門、張開雙臂，負面聲量單日下降55％；加上後續外國捐贈疫苗抵台等外交上的好消息，終於使蔡的負聲量繼續下跌。由此可知，民眾樂見官民合作對抗疫苗，蔡政府此刻終於回應民間聲音，雖不至於為其加分，但至少能夠止血不扣分。





▲蔡英文：負面聲量走勢（圖／QuickseeK提供）

抗疫艱辛，國內百業待興，朝野各種口水仍噴發，擾得人心益發躁鬱不安；民眾此時最不需要的就是政黨攻訐和口惠而實不至的喊話，要的是實質正面訊息，也樂見「官民合作」氣氛。網路大數據已經點明民之所欲，朝野政黨都應正視、好好回應人民需求。











●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人





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