台日真友誼！賴清德感謝日本再捐113萬劑AZ給台灣
流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日稍早證實，日本將再援助台灣113萬劑AZ疫苗，並在8日抵台﹔副總統賴清德在臉書發文感謝日本政府的捐贈，再次展現台日共同對抗病毒的決心。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-06 15:42:00
賴清德表示，全球疫苗供貨吃緊，繼6月4日提供台灣124萬劑AZ疫苗後，日本宣佈再次提供台灣疫苗，展現台日共同對抗病毒的決心﹔自由、民主是台灣與日本的共同價值，不管遭遇到什麼困難，台灣與日本總會互相扶持，一起克服難關。
賴清德說，每一劑疫苗，都是台灣防疫的最大助力，政府會持續和地方合作，以最快速度擴大疫苗接種對象﹔提醒大家，只要收到通知或符合資格，通過醫師評估，就可以儘快前往施打，加速提升群體防護力。
賴清德也喊話，面對疫情挑戰，感謝日本展現深厚友情，也謝謝第一線外交團隊的辛苦奔走，東京奧運開幕在即，預祝東奧一切順利！
民眾也紛紛在底下留言表示感激之情，「感謝日本、台日友誼長存」、「台灣堅定挺日挺美，感謝日本！日美台是兄弟！是家人！」、「日本的情義相挺感動，也祝福土石流事件，日本朋友大家都平安無事，天佑日本平安」等語。