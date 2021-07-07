男星損失6位數收入　改名再出發碰上驚人巧合

歌手李建軒（Austin）改名「李東軒」再出發，推出單曲《怎麼就不愛了》。他提到，聽到新名字是「李東軒」時，立馬起了雞皮疙瘩，因為他從小的小名就叫「東東」，「因為漢字成千上萬個，為什麼就偏偏是這個『東』字？所以覺得maybe一切都是冥冥中注定。」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-07 08:00:00
李東軒因為疫情關係，損失商演、通告高達6位數收入，在改名後，工作竟然找上門，受邀替BL劇創作歌曲。這首《怎麼就不愛了》，是他睽違近1年半推出的新作，連他自己都嚇了一跳，哀嘆自去年爆發疫情以來，「不但是我自己，對各行各業真的是前所未有的挑戰與考驗，我也趁這個時候好好休息、並且重新審視自己，期待三級解封後，能夠快點重返舞台和大家見面。」
特別的是，自己也在大師建議下，將名字改為「李東軒」，但當時受到的衝擊不算小，李東軒表示：「老師建議如果換個名字未來可以更順遂，起初我對於這件事情沒有太執著，但當我聽到要更改後的名字後我非常的驚訝！」因為「東」這個字，其實跟他自小到大，更有家族濃濃的感情，因為父親康雷是屏東人、母親張鴻是山東人之故，他從小乳名就叫「東東」。
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