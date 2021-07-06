北北基桃計程車司機、外送員　首批接種率86.2%

（中央社記者余曉涵台北6日電）公路總局今天表示，截至5日止，北北基桃的計程車、貨運司機及平台外送員接種武漢肺炎疫苗人數已達9039人，施打率為86.2%。





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因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，交通部公路總局2日起，針對雙北、基隆、桃園地區的計程車、貨運司機及平台外送員開始施打疫苗，首波施打人數共計9萬9000餘人，並持續爭取第二波疫苗數量提供駕駛人施打。





公路總局今天發布新聞稿表示，截至7月5日止，規劃應施打人數為1萬483人，已完成施打9039人，施打率為86.2%。





行政院長蘇貞昌今天在政務委員黃致達、交通部長王國材、衛生福利部長陳時中、台北市副市長蔡炳坤、公路總局長許鉦漳及台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉等人陪同下，前往內湖高工關心計程車駕駛人施打疫苗情形，依動線逐站了解各項作業運作情形，最後至留觀區向施打完疫苗的駕駛加油打氣。





蘇貞昌特別感謝現場工作同仁的付出及醫護人員的協助，同時也請交通部及公路總局持續掌握疫苗施打作業執行進度，以提升運輸業從業人員執業安全。





公路總局表示，這次疫苗施打計畫經協調北北基桃相關醫療機構，在20個地點提供專案施打服務，其中台北市設有6個施打地點，新北市11個，桃園市2個，基隆市1個，公路總局各監理所仍持續協調醫院及學校，希望能擴展外展點，提升施打的量能。





公路總局表示，所屬台北市區監理所、台北區監理所及新竹區監理所於施打前2到3天，將以簡訊、電話方式通知駕駛人施打時間及地點，讓符合施打資格的駕駛人均能依序完成疫苗接種。





公路總局提醒，施打作業可能因現場施打速度而有所有調整，施打時間若有變動，監理所會另行通知，請駕駛人留意相關訊息。前往接種疫苗的駕駛人，應備妥身分證及健保卡，並配合現場工作人員指引進行施打作業，施打完後在現場停留觀察15分鐘，若無不適症狀再返家。（編輯：張雅淨）1100706



