台灣「黑馬」！馬術國手陳少曼進軍東京奧運

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FEI 國際馬術總會副會長Jack黃啟芳表示：「這次隸屬 FEI 國際馬術總會第八分區的亞太地區19個國家估計將有11個國家參賽，為歷屆紀錄。 此外，陳少曼這次有二匹寶駒能取得參賽資格更突現出亞太地區馬術水準穩定成長。也期待在頒獎台上能看到多一些亞州選手的面孔。」
中華民國馬術協會理事長許安成與FEI國際馬術總會副會長黃啟芳共同期許馬術國手陳少曼能在東京有好的表現，為台灣爭光。
Tokyo Olympics東京奧運選手出賽順序表 :
1. Australia 澳洲 2. China 中國 3. Hong Kong香港 4. India印度 5. Japan日本 6. Korea 韓國 7. New Zealand紐西蘭 8. Singapore新加坡 9. Sri Lanka 斯里蘭卡 10. Thailand 泰國 11. 中華台北
新冠肺炎疫情肆虐使得東京奧運延遲了一年，而FEI國際馬術總會為了確認人馬仍能維持高水準的競爭力也制定了相應辦法，即便是已取得參賽權，仍必須符合在2021年6月21日前達到「最低參賽資格要求」（Minimum Eligibility Requirements, MER），在多的一年時間裡準備，陳少曼同樣在歐洲以賽代訓，且已有二匹馬通過了上述要求，分別為11歲主力馬Benitus di Vallerano及13歲備用馬Ninyon，陳少曼形容Benitus di Vallerano是一匹非常積極、勇敢而且細心的搭檔，Ninyon則是一匹很聰明，只要騎手騎得好並給出正確的指令，他就會回應以完美表現的搭檔，這兩匹馬預計在7月中會前往德國亞琛進行馬匹進口日本前的隔離檢疫，最終將決定出一匹馬運往東京。
本屆奧運馬術賽程安排為馬場馬術賽自 7月24至28日， 三日賽自7月30日至8月2日，障礙超越賽自 8月3日至7日，陳少曼所參加的項目為障礙超越首二日的個人賽，比賽地點位於東京馬事公苑，由於日本夏季酷熱高溫，在馬匹福祉為最高前提下，為了確保馬選手們在參賽期間不受熱力襲擊，在東京機場往返賽場運送途中以及馬廄中都會提供空調，除此之外，所有的訓練和比賽區也都有降溫的設備，包含噴霧扇、定時為馬匹補充冰塊和水分、獸醫和物理治療師監控馬匹、馬醫院設置等，隨時能應對馬匹的不適狀況，而馬術比賽也多安排在晚間進行。