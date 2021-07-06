中職／中職選秀完整名單出爐！157人報名首度線上舉辦

今年共有29名高中應屆畢業生參加選秀，其中平鎮高中陳志杰以國手資歷報名，嘉義高中劉啟葳則透過球團推薦參與。青棒評價最高捕手張翔與同樣畢業於平鎮高中的張宥鈞、董子恩；來自高苑工商主力投手邱駿威、主戰捕手毛英傑、樂天桃猿現役選手楊岱均胞弟楊強森；大理高中不動四棒李展毅、前職棒球星曹竣崵兒子曹祐齊；游擊守備有高評價的穀保家商周委宏與普門中學張仁瑋；傷癒復出具有速球優勢的鶯歌工商賴知頎，都是未來職棒潛力新秀。
因受到全球疫情影響，多位旅外好手考量生涯發展投入中職選秀，將與高中大專潛力新秀、業餘優質即戰力一同競爭，選秀人數創新高。陣容龐大加上星光閃閃，讓今年選拔會未選先轟動。
中華職棒大聯盟與好夥伴「台灣運彩」攜手為球團及選手打造高規格選拔會，棒球好朋友「宏碁資訊」也提供了頂尖選拔系統，為2021年度台灣運彩新人球員選拔會更添色彩。眾所矚目的選拔會將於7月12日晚間6點30分採線上選拔模式進行。聯盟邀請喜愛棒球的球迷朋友，透過CPBL中華職棒官方Facebook、CPBL官方YouTube、CPBLTV、LINE Today及愛爾達電視準時收看網路直播，同步關心新人球員選拔會的第一手消息。
中華職棒大聯盟2021年度台灣運彩新人球員選拔會選手名單
投手（共76位）
王俊博
吳宗哲
吳宗維
吳逸平
吳鴻毅
李子強
李承風
李偉安
林栚呈
林銘謙
洪裕閔
胡逸涵
翁緯喬
袁迺翔
高任孝
張育綸
張建耀
張朝欽
張鴻煜
許育銘
許書桓
陳冠毅
陳冠勳
陳冠霖
陳奕豪
陳柏清
陳家豪
陳祥盛
陳慎
陳維祥
曾仁和
曾品洋
黃文鈺
黃勃睿
黃畇樺
黃博蔚
楊孟沅
萬立宸
葉禮鴻
潘見綸
蔡子凡
蔡瑋豪
盧瑞祥
蕭柏頤
薛育鈞
謝葆錡
簡名駿
羅聖凱
蘇捷恩
江少慶
呂彥青
李岳霖
林瑞祥
胡智為
張朝盛
陳志杰
陳冠宇
許吉仁
吳東霖
吳秉恩
李承鴻
邱駿威
張鈞守
曹祐齊
楊強森
劉志宏
賴知頎
吳承運
李家成
李榕津
岳少華
張梓軒
楊承燁
溫展樂
劉啟葳
賴明杰
捕手（共21位）
甘傑文
吳家洋
李柏成
邱邦
邱繼諒
徐威程
莊凱文
陳宏祐
黃家德
豊暐
蔡承恩
謝彤恩
蘇煒智
毛英傑
李東森
李展毅
范姜永頡
張翔
吉力吉撈·鞏冠
陳統恩
劉家良
內野手（共36位）
一壘手（7位）
柯仲澤
徐盛偉
陳昱誠
彭宣叡
李君國
林俊恩
顏郁軒
二壘手（7位）
李濬丞
張建鑫
湯家豪
葉仲益
蔡曜宇
蔣宗錡
林逸翔
三壘手（11位）
李韋儁
林子豪
林柏安
孫奕紳
高宸軒
陳思仲
楊家勝
王泓逸
王苡丞
董子恩
蔡鉦宇
游擊手（11位）
李家豪
張育豪
莊秉翰
劉俊豪
謝修銓
陳偉宏
周委宏
張仁瑋
藍震威
黃淇
楊竣翔
外野手（共24位）
古森
吳允中
杜寅吉
周佳樂
邱澤豪
張亞倫
張閔軒
彭名宇
楊岩潔
董秉睿
廖柏勳
廖筱堯
蔡旻昇
黎胤宣
曾宸佐
孔念恩
范育銓
張宥鈞
張祐嘉
黃鈞麟
潘瑋祥
鍾玉成
邱辰
羅人豪
※中華職棒大聯盟2021年度台灣運彩新人球員選拔會選手名單由中華職棒競技組提供。