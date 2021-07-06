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T1臺中太陽添生力軍　昔日教頭喻邱柏璋為NBA公鹿球星

▲T1 League臺中太陽籃球隊今(6)日再添一名生力軍，出身於傳統籃球名校松山高中、臺藝大的邱柏璋正式加盟。（圖／臺中太陽提供）
▲T1 League臺中太陽籃球隊今(6)日再添一名生力軍，出身於傳統籃球名校松山高中、臺藝大的邱柏璋正式加盟。（圖／臺中太陽提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-06 16:15:56

T1 League臺中太陽籃球隊今(6)日再添一名生力軍，出身於傳統籃球名校松山高中、臺藝大的邱柏璋正式加盟，臺藝大教練李伯倫更將昔日子弟兵比喻為NBA密爾瓦基公鹿的大前鋒P.J. Tucker（塔克）。

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25歲的邱柏璋一路從永吉國中、松山高中到臺灣藝術大學，都是接受傳統籃球名校的正規訓練。其中臺藝大教練李伯倫對他更是讚譽有加，「邱柏璋從松山到臺藝，都有穩定的得分貢獻，突顯他的攻擊能力與手段多元。」

臺中太陽總經理汪蔚傑也很早就對邱柏璋留下印象，他說：「邱柏璋在永吉國中是打中鋒出身的，到了松山高中才改為前鋒，因此他的身體素質相當優異，上半身強而有力，有絕對優勢。」

在T1新球季預計將有2名洋將的情況下，臺藝大教練李伯倫將邱柏璋比喻為NBA密爾瓦基公鹿的大前鋒P.J. Tucker。李伯倫認為，邱柏璋在打大前鋒的位置擁有左右兩側的投籃能力，進攻可拉開空間，防守端更可成為球隊大鎖，將在雙外援的賽制具有絕對的優勢與作用。

李伯倫表示，邱柏璋有能力牽制小洋將，甚至能牽制對方最好的得分手，「他的防守判斷能力相當好，在防守端責任重大。」李伯倫更看好邱柏璋將可扮演為比賽做出關鍵改變的重要角色，「他相當自律，自我要求與訓練的投入都很高，我相信他能帶給臺中太陽不一樣的節奏，在特殊情況能做出改變，無論是快速球風、增加速度與空間，他都能為球隊帶來改變。」

▲T1
▲T1 League臺中太陽籃球隊今(6)日再添一名生力軍，出身於傳統籃球名校松山高中、臺藝大的邱柏璋正式加盟。（圖／臺中太陽提供）
 

邱柏璋在2018年投入SBL選秀，首年加入裕隆沒獲得太多上場機會，近2年轉戰璞園逐漸嶄露頭角，是相當被看好的潛力股。邱柏璋對自己也有很高期許，期盼新球季能在臺中太陽扮演主力得分箭頭，並於防守端做出貢獻。

對於新聯盟、新球隊與新賽季，邱柏璋坦言是個很大挑戰，「這是我第1次離家鄉這麼遠打球，但我已經準備好了，想為這座城市效力，享受為一個城市打拚的感覺！」邱柏璋接下來將面臨雙洋將的挑戰，他強調想試試自己的能耐，也很清楚自己在臺中太陽的角色與定位，期待為球隊在T1元年拚下冠軍。

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