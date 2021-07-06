T1臺中太陽添生力軍　昔日教頭喻邱柏璋為NBA公鹿球星

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臺中太陽總經理汪蔚傑也很早就對邱柏璋留下印象，他說：「邱柏璋在永吉國中是打中鋒出身的，到了松山高中才改為前鋒，因此他的身體素質相當優異，上半身強而有力，有絕對優勢。」
在T1新球季預計將有2名洋將的情況下，臺藝大教練李伯倫將邱柏璋比喻為NBA密爾瓦基公鹿的大前鋒P.J. Tucker。李伯倫認為，邱柏璋在打大前鋒的位置擁有左右兩側的投籃能力，進攻可拉開空間，防守端更可成為球隊大鎖，將在雙外援的賽制具有絕對的優勢與作用。
李伯倫表示，邱柏璋有能力牽制小洋將，甚至能牽制對方最好的得分手，「他的防守判斷能力相當好，在防守端責任重大。」李伯倫更看好邱柏璋將可扮演為比賽做出關鍵改變的重要角色，「他相當自律，自我要求與訓練的投入都很高，我相信他能帶給臺中太陽不一樣的節奏，在特殊情況能做出改變，無論是快速球風、增加速度與空間，他都能為球隊帶來改變。」
邱柏璋在2018年投入SBL選秀，首年加入裕隆沒獲得太多上場機會，近2年轉戰璞園逐漸嶄露頭角，是相當被看好的潛力股。邱柏璋對自己也有很高期許，期盼新球季能在臺中太陽扮演主力得分箭頭，並於防守端做出貢獻。
對於新聯盟、新球隊與新賽季，邱柏璋坦言是個很大挑戰，「這是我第1次離家鄉這麼遠打球，但我已經準備好了，想為這座城市效力，享受為一個城市打拚的感覺！」邱柏璋接下來將面臨雙洋將的挑戰，他強調想試試自己的能耐，也很清楚自己在臺中太陽的角色與定位，期待為球隊在T1元年拚下冠軍。