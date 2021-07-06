影／疫苗預約平台上線！《NOWnews》實測完整流程

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身份驗證頁面，輸入身分證號或居留證號，最長10碼，健保卡則輸入左下方的3組各4碼數字，最後再輸入圖形驗證碼後，點選「執行身份認證」按鍵。
有成功符合者，會進入到下個「接種意願登記」頁面，上面會自動跳出有該登記者相應的「身分證號」、「姓名」、「手機號碼」、「選擇接種區域」、「選擇疫苗種類」5大訊息。接著即可進入下個步驟，選擇要接種的縣市以及行政區，系統上會先預設目前國內有的疫苗廠牌，打勾為都有意願施打，若有偏好者或醫師建議者，可取消勾選不適合的廠家。
送出選擇接種縣市與疫苗種類，即完成接種意願預約，下個頁面將會跳出「登記完成時間，不過此頁面同時提醒，目前僅是完成施打意願及疫苗接種登記，後續接種時間還要再等指揮中心另行公布，若需要修改登記、取消登記，下面都有按鍵可點選再回到上個步驟執行就可以。
但假如您不是目前開放的族群的話，也能預約登記嗎？《NOWnews今日新聞》也實際幫大家測試，若填寫年齡不符合資格者，會跳出「您的卡號錯誤或非本期開放登記對象」提示，因此無法進入下一步的「接種意願登記」頁面。
指揮中心指揮官陳時中也在今日下午的記者會上表示，目前僅是登記試行，此系統是自6日起由離島、外島開始試行登記，8日起離島、外島開始試行預約，13日才會邀請全國第9、10類民眾登記，並於7月下旬開放全國第9與第10類民眾開始分批預約。
陳時中也揭露數據，截至下午14時，該預約系統已湧入83萬4780人登記，其中第九類共有6萬1000人登記、第10類則有77萬3000多人登記。陳時中強調，預約系統僅做意願登記，不是有登記就一定符合資格，在第9類還需要比對健保卡，找出過往就醫紀錄進行審核，之後1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾，待疫苗數量足夠或開放後，就會通知登記民眾來預約接種，進行後去施打流程。
但若有不符合資格者也能登記的情況，陳時中則解釋，現在電腦聰明，會交由系統根據健保名單進行審核，不過他也呼籲請沒有符合資格的民眾先不要登記，以免加重電腦的負擔。