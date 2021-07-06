六都拚紓困　北市網路聲量慘輸新北、台中

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相關的紓困政策，網路聲量最高的新北市，所提供的紓困方案主要為「助扶方案」計畫，強調不只幫助市民生活也要扶植產業，在侯友宜「侯Sir」的大力宣導下，讓新北紓困成為聲量王。
補助項目其中包含了急難慰助、物資關懷就助、招募青年到市府見習、提供勞工法律與扶助金的協助、社宅租金緩繳與無息攤還、房屋稅與牌照稅減收和延展、娛樂稅停徵、藝文場館費用全額退費、市有不動產與市場攤位BOT及OT租金減收、罰單緩繳、工程建期展延、交通紓困、農漁產協助銷售等。
國內第一個推出紓困方案的台中市，則是推出「台中紓困十方」，紓困的範圍包含減免或緩收租金，到減稅、貸款協助、生活補助及表演藝術補助等各方式，搭配中央的紓困4.0計畫，各產業幾乎都受惠，希望能透過紓困政策幫助民眾度過難關。
台中市市長盧秀燕強調「防疫也要顧經濟」，並於這次的紓困計畫中重啟「資金紓困協調窗口」，一通電話即可掌握所有紓困服務內容，台中經發局紓困窗口連日來湧入超過3000通電話詢問，紓困內容的網站點閱更高達7.4萬人次，可見民眾需求，日前因為三級警戒再延長，不少夜市攤商、店家哀鴻遍野，台中市府的紓困方案中也特別針對此現象有相關補助措施。
其中就包含了「夜市或市集配合停業期間租金免收」，針對台中市公告核准並配合停止營業之夜市及攤販配合停業期間之市集租金一律免收，此外也有「市場及夜市6-9月使用費（租金）減半」的措施，台中市共42處的公有市場、5處道路行攤販集中區（不含夜市）、6場道路型攤販集中區（夜市）以及17處委外經營市場皆在租金減半的範圍中，相當便民。
至於高雄市則是提出了12項的紓困方案，其中包含了「齊心防疫2.0」專案貸款、青創貸款還款展延及利息補貼 、市有產業園區規費減半租金緩繳、市有地租金減免、公有市場攤商規費減半、安心就業計畫 、（線上）職訓津貼補助、勞工失業生活及其子女就學補助、稅捐緩繳減(免) 、市府場館規費減緩繳、農漁業多元行銷及補助，並設置紓困專線等。
台南市的紓困計畫則是綜合中央紓困4.0，再從九大層面及產業做不同的因應加碼，分別為農業、社福、勞工、企業、財稅、觀光、教育、文化以及原住民的相關補助，其中民眾最關注在勞工的補助上，台南市加碼的方案為安心上工計畫，補助名額200名，提供時薪160元的工作80小時，一期為3個月。
近來因為本土疫情關係，網路聲量正高的台北市長柯文哲，在這次以紓困措施為主的網路聲量調查中，實際推出的紓困措施則是相對討論度較低，相關內容包括了延稅可分期、營業場所降稅、承租市有不動產減租、免租或延租、質借利息減半、相關專案補貼、企業融資、勞工紓困等。
由鄭文燦主政的桃園市政府在紓困相關措施中，則是提出「紓困10帖」，其中包括單一紓困窗口協助貸款申請、市有場館規費及權利金減免、勞工失業及其子女就學補助、安心即時上工計畫、旅宿業觀光遊樂業協助周轉、肺炎疫情稅捐紓困減稅、5月至6月公有市場使用費減收、青創貸款還款展延、農漁業行銷度難關、串接中央紓困補助方案等。