和時間賽跑　醫：年齡是不孕症成功率最大關鍵！

現代女性步入婚姻年齡越來越晚，高壓的工作和日夜顛倒的生活習慣，更讓身體提早亮起紅燈。許多女性年輕時因為求學、工作、實現自我成就等因素，不希望太早被孩子束縛，等到過了35歲，甚至40歲以後，經濟穩定了，才發現原來孩子並不是「想要」就有，只能求助不孕症治療。不過專業醫師也說，趁早先向醫師諮詢，及早規劃，懷孕生子的願望還是可以實現的。





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女性的黃金生育年齡是35歲以前，一般到了38歲以後，受孕的成功率一年年快速下降，然而不規律的生活和與工作壓力，讓女性的身體功能與卵巢提早老化，受孕機率也小很多。因此，「王家瑋婦產科診所生殖醫學暨試管嬰兒中心」院長王家瑋建議，在三種階段若沒受孕，就得就醫諮詢：一、女性在35歲以前，在沒有避孕的前提下，夫妻經過一年的正常性生活仍沒有懷孕。二、35-38歲經過半年未孕。三、年齡38歲以上者。





王家瑋醫師強調，無論做不孕症治療或試管嬰兒，年齡是懷孕成功率最大關鍵，這是一場跟時間賽跑的比賽，即使目前未婚或是尚未有懷孕計畫，女性35歲最好也要開始定期檢查，了解自己身體狀況，並且開始為未來人生規劃做好打算，及早安排凍卵或冷凍胚胎，才不會等到過了最佳的受孕年齡，求子所花費的時間、金錢、精神，多了好幾倍，甚至變成遙不可及的夢想。





▲女性在療程中最好保持心情放鬆。（圖／資料照片）

不孕的因素很多，來自男性的問題占三成到四成，女性占四成到五成(另外約一到兩成比例為雙方皆有或其他不明原因)，因此第一次到醫院診所做不孕症檢查，主要是確定是否為生理上的問題，檢查內容包括血液檢查、超音波檢查、內診檢查等。醫師找出不孕的主因，才能安排適合個人的療程，以女性部分為例，在月經週期不同的時間，就有不同的檢查要做，因此第一次不必刻意挑選什麼時候去醫院，醫師可依照經期前後安排不同的檢查。





相信不少人聽聞過往不孕症治療過程太過辛苦，而因此卻步，不過王家瑋醫師表示，現在醫療科技發達，台灣在不孕症治療的技術上更在全球名列前茅；疫情蔓延之前，有許多特地從國外飛來台灣治療不孕症的夫妻。以過去女性打排卵針吃盡苦頭為例，新一代的排卵針已經做到友善患者的設計(patient friendly)，不僅藥物控制佳，副作用小，打針方式也變得容易，不僅採皮下注射，疼痛感與注射次數都大幅降低，不再讓女性聞排卵針而色變。目前唯一比較容易有不適感的，是在取卵前後因為體內激素的變化，少部分的人會有類似經期症候群腹部脹痛等情況，但通常只要多加休息即可緩解。





王家瑋醫師也建議，女性在療程中最好保持心情放鬆，睡眠一定要充足，加上定期的運動(以有氧運動或快走散步類型運動為佳)，飲食部分營養攝取要均衡，若上班族外食無法保持餐餐均衡，亦可適量補充保健品，將自己的身體打造成一個適合懷孕的環境，更能提高懷孕成功的機率。





▲王家瑋婦產科生殖醫學暨試管嬰兒中心王家瑋醫師。（圖／資料照片）

因為不孕症治療動輒花費數萬至十幾萬，年紀越大需要的療程與檢查治療更多，任誰也不想白花錢又傷身體，王家瑋醫師強調，由於每個人的體質大不相同，不孕療程需要量身訂做，不是便宜的就好。自7月1日起，政府擴大補助未滿45歲的不孕症夫婦，不再有中低收入的限制，每一對夫妻都有資格申請，第一次申請可獲得高達10萬的補助，可以幫助許多不孕症夫婦，不再受預算限制，挑選成功率高、親友口碑好的專科院所，讓專業的醫師檢查，制定一套適合自己的療程，才能達到最好的效果。



