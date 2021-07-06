柯建銘質疑公投不在籍投票推延伸至大選 朱立倫：有錯嗎
中選會上週宣布四項公投由8月28日延至12月18日，為了避免群聚，國民黨立院黨團提案7日至12日召開臨時會，儘速通過《公民投票不在籍投票法》，讓民眾能安心投下1218的四項公投。但是遭到民進黨反對，民進黨團總召柯建銘質疑國民黨是想將通訊投票延伸到之後的大選，國民黨前主席朱立倫今（6）日反問「有錯嗎？」世界115個國家選舉，本來就可以不在籍、移轉投票。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-06 16:58:42
朱立倫今日下午出席台北市議員楊靜宇、徐巧芯、前動物之家董事長鍾小平、李明賢等人，捐贈防疫物資給獸醫師公會，受訪時媒體詢問民進黨反對不在籍投票，他反問「這有錯嗎。」他說，全世界115個國家選舉本來就可以不在籍投票、移轉投票，一定要讓所有年輕人不能在工作地、居住地投票，非要回到戶籍地投票嗎，這樣拖下去，是為了什麼政治算計。
針對中選會主委李進勇表示今年絕對來不及實施不在籍投票，朱立倫表示，民進黨執政最大的特色就是找千百個理由，拒絕民眾推動不在籍投票，公投在法源上本來就可以不在籍投票，不應該找各種理由推託。
朱立倫也為獸醫師無法打疫苗叫屈，他質疑獸醫師在第一線服務，每天要面對許多毛小孩的主人，為什麼他們卻不能打疫苗，反而是政府幕僚與背後的工作同仁卻可以？
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