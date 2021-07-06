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黃偉哲批「全國民眾忍雙北」　柯文哲：可以理解他的焦慮

▲台北市長柯文哲6日表示，可以理解台南市長黃偉哲的焦慮，不過疫苗配發數量是由中央決定，不是北市能夠獨自處理的。（圖／台北市提供）
▲台北市長柯文哲6日表示，可以理解台南市長黃偉哲的焦慮，不過疫苗配發數量是由中央決定，不是北市能夠獨自處理的。（圖／台北市提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-06 16:43:41｜2021-07-06 16:51:34

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，不過雙北地區卻因為批發市場群聚感染的緣故，疫情仍舊相當緊迫。台南市長黃偉哲昨（5）日晚間針對台北市長柯文哲日前批評「第七類疫苗就是中央製造的特權疫苗」說法，批評柯文哲「心中有特權，看什麼都是特權」，更直言「全國民眾都在忍耐雙北」。對此柯文哲今天下午回應，表示「同樣身為地方首長，可以理解黃偉哲的焦慮」。

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台南市長黃偉哲昨日晚間在臉書上PO批評，表示防疫指揮中心因為雙北疫情緣故，額外提供疫苗才叫做特權。另外除了雙北以外全國都在忍，「為什麼雙北可以，其他縣市就不行？」更反以柯文哲曾說過的「心中有特權，看什麼都是特權」批評。

對此柯文哲表示，可以理解黃偉哲的焦慮，因為每個當首長的都希望民眾能夠盡快打到疫苗，進而得到保護力。柯文哲強調，現實的狀況就是疫苗不足，所以總是有人可以打、有人不能打，所以對於縣市首長是相當沈重的壓力。

不過話鋒一轉，柯文哲直言，疫苗的分配不是單靠北市府就可以決定，而是由中央按照每個行政區的人口結構、老人人口數，以及中央認定對國家安全的因素而進行配發，所以並不是由北市自己能單獨決定，而是由中央逐一配發。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月6日確診13846例、死亡706例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月6日確診13846例、死亡706例。（圖／NOWnews製表）
 

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2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.79%80.21%
2021-07-04-2021-07-07
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