林昶佐稱萬華疫苗分配最少　北市府反酸：先把事情弄清楚

中正萬華區立委林昶佐日前與衛福部長陳時中，及台北市長柯文哲前往環南市場視察，致詞過程中遭到環南市場自治會長嗆聲，引發社會各界議論。而林昶佐近日也頻頻在臉書上PO文，相當關注萬華地區的防疫狀況。今（6）日中午林昶佐在臉書上表示，自己向指揮中心爭取疫苗多分配到台北的疫情熱區，但沒想到最後分配下來，配給萬華的疫苗劑量是北市最少。對此台北市副市長蔡炳坤則反擊，強調這是非常不正確的說法，建議林委員先把相關事情弄清楚。





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林昶佐在臉書上表示，自己向指揮中心爭取疫苗多分配到台北的疫情熱區，，但沒想到最後分配下來，根據台北市衛生局的統計，市府配給給萬華的疫苗劑量是北市最少，致使許多萬華的民眾都必須跨到其他行政區去注射疫苗，加上萬華的大眾運輸多半倚靠公車，讓許多長輩要跨區十分不便。因此，我持續呼籲、並透過市議員協調市府，讓萬華設置更多的社區接種站。





對此蔡炳坤也在今天下午的北市防疫記者會上回應，表示不知道林昶佐和中央爭取什麼疫苗。但對於他提到說市府配給萬華的疫苗劑量是台北市最少，這是非常不正確的講法。蔡炳坤強調，疫苗接種分兩個部分，第一個是按照年齡，從85歲一路打，剛剛發布到68歲，每個區都是市民只要有意願接踵，沒有區的差別都是一樣的。





蔡炳坤表示，第二種則是專案造冊的接種，這部分其實是萬華地區接種最多，除了萬華地區的第一線工作人員，全部都接種，再加上從萬華專案到北農專案接種了很多，像北農專案就接種了1萬4000多劑，所以所有專案的接種不一定是萬華的人，但是可能是在萬華地區工作、上班的人，整個萬華的疫苗的覆蓋率，應該是全台北市最高，「建議林委員先把相關事情弄清楚，才不會造成萬華地區的民眾誤會。」



