疫苗延後送達　盧秀燕：教育人員依原訂時間施打

針對公私立幼兒園與立案的課後照顧中心教育人員，教育部國教署原預計今(6)日送達疫苗，因故延後到7月8日到貨，台中市長盧秀燕在疫情指揮中心線上記者會時表示，台中秉持「疫苗來就打」的精神，將依原訂計畫於7月8日、7月9日安排在台中市快打站施打，提升教育人員保護力。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-06 17:00:57
盧秀燕表示，市府持續向中央爭取教育相關人員施打疫苗，托嬰中心人員明日起在慈濟及六個衛生所施打，目前由社會局通知；幼兒園和課後照顧中心方面，台中將併進快打站施打，為幼兒園及課後中心約1萬多人注射，讓孩子在安全環境接受教育，爸媽也安心。
教育局指出，感謝中央聽取地方意見，第7類對象維持國家安全及社會機能正常運作者中，已將幼兒園、立案的兒童課後照顧中心教育人員及托育服務人員列入第1波核准疫苗施打對象，市府將通知快打站施打時間與地點，經中央核定的施打名冊也將送交各快打站，輔以衛生福利部疾病管制署系統進行身分核對，名冊內的教職員工攜帶身份證、健保卡至指定地點，經核對確認無誤即可施打。
另外，未排入施打名單的人員，包括新學年度聘任的新進人員、實習教師以及幼兒園負責人等，將由教育部國民及學前教育署統一規劃排入第二階段造冊，並依中央規定時間通知各幼兒園造冊安排。