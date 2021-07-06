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枋山群聚再增1名居隔者確診　潘孟安呼籲戴口罩不要群聚

▲枋山群聚感染又增1名居隔者確診，縣長潘孟安再次呼籲，民眾戴好口罩、不要群聚、減少非必要的移動，保護自己也保護他人。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.06）
▲枋山群聚感染又增1名居隔者確診，縣長潘孟安再次呼籲，民眾戴好口罩、不要群聚、減少非必要的移動，保護自己也保護他人。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.06）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-06 17:18:41

枋山群聚感染又增1名居隔者確診，30歲男子案號「15184」曾與白牌車司機「14298」、務農兄弟「14412」、「14413」泡茶接觸，6月23日被匡列隔離，7月5日確診。枋山群聚感染案自6月18日傳出第一起白牌車司機「14298」確診者以來，泡茶、接觸過的親友全都確診，縣長潘孟安再次呼籲，民眾戴好口罩、不要群聚、減少非必要的移動，保護自己也保護他人。

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▲枋山群聚感染又增1名居隔者確診，30歲男子案號「15184」曾與白牌車司機「14298」、務農兄弟「14412」、「14413」泡茶接觸，7月5日確診。（圖／屏東縣政府提供,
▲枋山群聚感染又增1名居隔者確診，30歲男子案號「15184」曾與白牌車司機「14298」、務農兄弟「14412」、「14413」泡茶接觸，7月5日確診。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.06）
枋山群聚感染又增1名居隔者確診，30歲男子案號「15184」曾與白牌車司機「14298」、務農兄弟「14412」、「14413」泡茶接觸，6月23日被匡列隔離，7月5日確診。

屏縣府衛生局指出，「15184」是受僱於務農兄弟「14412」、「14413」的果園工人，曾於6月20日與白牌車司機、僱用他的兄弟喝茶， 6月23日被匡列居家隔離，原先安排在防疫旅館，6月26日移往集檢所，7月5日確診。因為是在居隔期間確診，沒有公開活動史。

▲案號「15184」30歲男子是受僱於務農兄弟「14412」、「14413」的果園工人，曾於與白牌車司機、僱用他的兄弟喝茶，因是居隔期間確診，沒有公開活動史。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「15184」30歲男子是受僱於務農兄弟「14412」、「14413」的果園工人，曾於與白牌車司機、僱用他的兄弟喝茶，於居家隔離期間確診。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.06）
屏縣府衛生局表示，「15184」移往集中檢疫所時，與昨日（7/5）公佈的個案「15163」及確診者「14905」乘坐同輛防疫專車，中央流行疫情指揮中心研判，「15184」和「15163」一樣有二個感染來源，但「15184」的CT值較高，感染時間可能比較近期。當日該輛防疫專車載送過的人員，全數再次PCR檢測，結果都是陰性，居隔期滿日一律由7月6日延長至7月10日。

屏縣府指出，枋山群聚擴大匡列177人採檢及居家隔離累計增至15人，最早確診的白牌車司機「14298」，其同住家人、吃飯泡茶的友人或曾接觸過的，至今陸續有9人染疫確診，其中案號「14905」、「15163」、「15184」都是在集中檢疫所時發病，對社區較無威脅性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.79%80.21%
2021-07-04-2021-07-07
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