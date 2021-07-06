713後逐步解封？陳其邁：特定場域應搭配快篩或PCR檢查

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陳其邁說，社區隱形傳播鏈值得關注，以新北市而言，401萬人有6577例確診，盛行率千分之1.64，但是否為真正感染數目？通常在流行病學檢查，會做血清流行病學調查，以了解5至6月間，到底有多少人曾經感染過，才能更了解新北流行狀況。
陳其邁強調，所以他建議在雙北地區，應做血清流行病學調查，來了解5、6月這段時間，整體流行狀況，這樣在擬定防疫策略時，才知道是否有隱形傳播鏈的存在。
陳其邁認為，對於盛行率很低地區，如屏東、台南、高雄，都屬於家庭或職場群聚感染，尤其是家庭群聚感染，因此並不像雙北有隱形傳播鏈。他也表示，依國外經驗，特定風險場域如密閉空間，要有PCR檢查證明才能進去，一定要把管理配套先做好。
陳其邁提醒說，室外的公共空間，只要管控人流、戴口罩、保持社交距離，這部分比較沒問題，不過在特定場域，如學校、醫院、長照中心等， 開放時可能要搭配快篩或PCR檢查，整體配套要想好再來執行，才不會有風險。
另外，北農等傳統市場爆發疫情，台北市虎林街附近、中正區某國宅出現多個確診。但傳出有居民拒絕設置快篩站認為會影響房價。陳其邁聽聞後立即反問，「這個會是問題嗎？」他說，地方要去判斷群聚狀況是怎麼樣，還是要做疫調，判斷疫情傳播是不是有風險，如果真的要檢查，傳染病防治法都有相關規定，就依法進行疾病的控制。
他也強調，安全的社區自然大家會住得比較安心，「防疫期間安全比較重要啦，群聚一直發生疫情沒辦法控制會對健康造成影響」。
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