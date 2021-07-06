COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

軍備局採購105公厘穿甲彈　測試國造雲豹戰砲車

▲民國91年至94年間，雲豹甲車經過多次修正、測評驗證，陸續完成P0雛形車，以及P1、P2、P3等樣車，包括圖中央的105砲塔構型車。（圖／軍聞社提供）
▲民國91年至94年間，雲豹甲車經過多次修正、測評驗證，陸續完成P0雛形車，以及P1、P2、P3等樣車，包括圖中央的105砲塔構型車。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-06 18:30:32｜2021-07-06 18:31:54

軍方研製105公厘國造雲豹戰砲車又有新進展，根據政府採購網決標公告今（6）日刊載，軍備局第209廠將花費1402萬元，向202廠採購測試樣車所需要的「105公厘尾翼穩定脫殼穿甲曳光彈」,砲管將於9月運抵台灣進行測試。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防部啟動105公厘雲豹戰砲甲車研製案，規劃民國112年（2023年）前打造2輛105戰砲樣車，去年11月，時任軍備局長房茂宏在立院答詢時表示，105公厘砲彈的砲管的部分已在2020年7月決標，同時完備輸出許可等作業，預計2021年9月就能抵台，未來也將技術轉移在台灣進行砲管研發製作。

國軍現役八輪雲豹甲車共分為CM32、CM33與CM34等三個型號。CM32為搭載40公厘榴彈與T74排用機槍指揮車、CM33為搭載為TS96遙控槍塔的裝甲運兵車，主要武器為T-91 40公厘榴彈機砲、次要武器為T74排用機槍，火力與同級輪型甲車而言較為薄弱。CM34為搭載30公厘MK44鏈砲，具有射速快，具備反裝甲火力的特性，發射穿甲彈能擊穿可貫穿5公分厚均質的鋼板，預計112年完成量產284輛，並已在2019年漢光35號演習中投入實彈操演。

為了提升雲豹甲車火力，軍備局曾在民國91至94年間研發雲豹甲車時，曾推出105公厘戰砲車構型，但是後來並沒量產，直到近年才以「獵豹專案」重啟105公厘雲豹戰砲車研製。軍方表示，105公厘戰砲車的後座力可減少超過70%，符合台灣作戰環境，具備跨區增援、快速打擊能力，未來將編裝在新成立的聯合兵營中。

國軍CM11與M60A3戰車也都使用105公厘主砲，但是面對共軍主力的99式戰車裝甲恐難以貫穿，立委曾質疑「105公厘砲無法擊穿中共主力戰車裝甲」，陸軍司令部回應表示，「輪型戰砲甲車」具有高度機動力、精準火力、裝甲防護、靈活通信及彈性編組等快速反應能力，可充分發揮不對稱作戰效能，為本軍防衛作戰必要之新銳戰力。陸軍官員指出，輪型戰砲甲車主要攻擊敵兩棲突擊車、舟艇、氣墊船、機漁船、輕型水陸坦克、多人操作武器及空（機）降敵軍等目標，任務目標與重型戰車不同。

國軍現有不到50輛M41A3與M41D戰車，服役已超過半世紀，主要服役於小金門，面臨火力不足與零件老舊問題，陸軍計劃採購新款輕型戰車汰換，由於國際軍火市場上現有輕型戰車可選擇款式少、價格昂貴，雲豹輪型甲車也是汰換M41系列戰車的選項之一。

▲國防部軍備局2008年曾研發「105公厘輪型戰砲甲車」。（圖／軍聞社提供）
▲國防部軍備局2008年國防展曾推出「105公厘輪型戰砲甲車」展示。（圖／軍聞社提供）
 

▲Ｍ41A3戰車。(圖／記者呂炯昌攝)
▲Ｍ41A3戰車。(圖／記者呂炯昌攝)
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
96.43%3.57%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.73%80.27%
2021-07-04-2021-07-07
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀