軍備局採購105公厘穿甲彈　測試國造雲豹戰砲車

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國軍現役八輪雲豹甲車共分為CM32、CM33與CM34等三個型號。CM32為搭載40公厘榴彈與T74排用機槍指揮車、CM33為搭載為TS96遙控槍塔的裝甲運兵車，主要武器為T-91 40公厘榴彈機砲、次要武器為T74排用機槍，火力與同級輪型甲車而言較為薄弱。CM34為搭載30公厘MK44鏈砲，具有射速快，具備反裝甲火力的特性，發射穿甲彈能擊穿可貫穿5公分厚均質的鋼板，預計112年完成量產284輛，並已在2019年漢光35號演習中投入實彈操演。
為了提升雲豹甲車火力，軍備局曾在民國91至94年間研發雲豹甲車時，曾推出105公厘戰砲車構型，但是後來並沒量產，直到近年才以「獵豹專案」重啟105公厘雲豹戰砲車研製。軍方表示，105公厘戰砲車的後座力可減少超過70%，符合台灣作戰環境，具備跨區增援、快速打擊能力，未來將編裝在新成立的聯合兵營中。
國軍CM11與M60A3戰車也都使用105公厘主砲，但是面對共軍主力的99式戰車裝甲恐難以貫穿，立委曾質疑「105公厘砲無法擊穿中共主力戰車裝甲」，陸軍司令部回應表示，「輪型戰砲甲車」具有高度機動力、精準火力、裝甲防護、靈活通信及彈性編組等快速反應能力，可充分發揮不對稱作戰效能，為本軍防衛作戰必要之新銳戰力。陸軍官員指出，輪型戰砲甲車主要攻擊敵兩棲突擊車、舟艇、氣墊船、機漁船、輕型水陸坦克、多人操作武器及空（機）降敵軍等目標，任務目標與重型戰車不同。
國軍現有不到50輛M41A3與M41D戰車，服役已超過半世紀，主要服役於小金門，面臨火力不足與零件老舊問題，陸軍計劃採購新款輕型戰車汰換，由於國際軍火市場上現有輕型戰車可選擇款式少、價格昂貴，雲豹輪型甲車也是汰換M41系列戰車的選項之一。