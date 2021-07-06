邱鋒澤為薪水「躲廁所群聚」　自爆少了下半身更划算

由黃偉晉、邱鋒澤主持的《娛樂百分百》明（7）日將首播線上版「凹嗚狼人殺」，目前人遠在新加坡的邱鋒澤也即將和大家見面，

邱鋒澤也搞笑表示自己錄製節目時，偷偷躲在廁所，笑說線上錄影不僅不用搭配下半身，還能省下妝髮的錢，用這樣的方式領薪水相當划算。

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這回線上版「凹嗚狼人殺」

除了能讓

線上版的一大亮點。其中

▲邱鋒澤（右下）笑說自己躲廁所錄節目。（圖／八大提供）

黃偉晉