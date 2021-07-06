COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

邱鋒澤為薪水「躲廁所群聚」　自爆少了下半身更划算

▲《娛樂百分百》推出線上版「凹嗚狼人殺」，左上起為李岳，凱希、紀卜心、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩、詹子晴、邱鋒澤、李懿、艾莉兒。（圖／八大提供）
▲《娛樂百分百》推出線上版「凹嗚狼人殺」，左上起為李岳，凱希、紀卜心、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩、詹子晴、邱鋒澤、李懿、艾莉兒。（圖／八大提供）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-06 18:21:15｜2021-07-06 18:22:39

由黃偉晉、邱鋒澤主持的《娛樂百分百》明（7）日將首播線上版「凹嗚狼人殺」，目前人遠在新加坡的邱鋒澤也即將和大家見面，他自誇：「我皮膚很好，藉這個機會大家可以見證我的顏值到底有多高！」難得在鏡頭前展現最真實的樣貌。邱鋒澤也搞笑表示自己錄製節目時，偷偷躲在廁所，笑說線上錄影不僅不用搭配下半身，還能省下妝髮的錢，用這樣的方式領薪水相當划算。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這回線上版「凹嗚狼人殺」有別於以往棚內的錄製方式，每個藝人都在賽前分享近況與所處位置，除了能讓觀眾、粉絲觀看藝人隔空交戰、網聚廝殺之外，還能藉此一窺他們的私密空間，是線上版的一大亮點。其中邱鋒澤就搞笑聲稱自己在廁所，李懿則大方公開自己的閨房，黃偉晉看到她亂糟糟的棉被，忍不住吐槽：「怎麼一個女生的房間，可以像是一個工程師的房間？」

▲邱鋒澤（右下）笑說自己躲廁所錄節目。（圖／八大提供）
▲邱鋒澤（右下）笑說自己躲廁所錄節目。（圖／八大提供）
黃偉晉在看到觀眾與粉絲們的留言後，不禁感性起來：「疫情時間，在家跟大家玩狼人殺有種很溫馨的感覺，很開心我們沒有被疫情打敗，仍能努力做『凹嗚狼人殺』給大家看。」（編輯：侯家瑜）

▲
黃偉晉坦言在家跟大家玩狼人殺很溫馨。（圖／記者陳美嘉攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
96.43%3.57%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.73%80.27%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀