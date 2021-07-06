邱鋒澤為薪水「躲廁所群聚」　自爆少了下半身更划算

由黃偉晉、邱鋒澤主持的《娛樂百分百》明（7）日將首播線上版「凹嗚狼人殺」，目前人遠在新加坡的邱鋒澤也即將和大家見面，他自誇：「我皮膚很好，藉這個機會大家可以見證我的顏值到底有多高！」難得在鏡頭前展現最真實的樣貌。邱鋒澤也搞笑表示自己錄製節目時，偷偷躲在廁所，笑說線上錄影不僅不用搭配下半身，還能省下妝髮的錢，用這樣的方式領薪水相當划算。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-06 18:21:15｜2021-07-06 18:22:39
這回線上版「凹嗚狼人殺」有別於以往棚內的錄製方式，每個藝人都在賽前分享近況與所處位置，除了能讓觀眾、粉絲觀看藝人隔空交戰、網聚廝殺之外，還能藉此一窺他們的私密空間，是線上版的一大亮點。其中邱鋒澤就搞笑聲稱自己在廁所，李懿則大方公開自己的閨房，黃偉晉看到她亂糟糟的棉被，忍不住吐槽：「怎麼一個女生的房間，可以像是一個工程師的房間？」
黃偉晉在看到觀眾與粉絲們的留言後，不禁感性起來：「疫情時間，在家跟大家玩狼人殺有種很溫馨的感覺，很開心我們沒有被疫情打敗，仍能努力做『凹嗚狼人殺』給大家看。」（編輯：侯家瑜）
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