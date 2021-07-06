女偶像聽話維持形象！表演「脫內褲」送宅粉　身心崩潰

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「PLANCK STARS」激烈的表演內容引起討論，不僅會騎到觀眾身上，還任由粉絲掀裙子、撫摸，成員甚至會脫衣服、內褲大放送。她們去年3月不顧疫情開唱，媒體報導指出，活動現場凌亂，不但會亂撒墨汁、麵粉助興，觀眾更直接裸上身跳舞，相當瘋狂。
該團成員田中彩羽6月曾宣布將休養到8月復出，當時聲明中提到，「PLANCK STARS」的演出方式太骯髒，她難以接受，尤其對宅男粉絲感到噁心，精神狀態瀕臨崩潰邊緣，為此需要休息一段時間調適心理。
田中彩羽最終無法調適狀態，「PLANCK STARS」官方Twitter昨（5日）就公告，田中彩羽確定不歸隊直接退團，她將會參與9月19日的直播跟大家說再見；公司同時宣布招募新成員，文中更備註「能忍耐網路攻擊毀謗」、「能接受PLANCK STARS風格的人」等報名條件，似乎不受田中彩羽退出影響，堅持維持一貫的團體形象與表演方式。
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