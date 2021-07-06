印度增逾3.4萬例確診　6月染疫病死率創紀錄

（中央社新德里6日綜合外電報導）根據印度衛生部今天通報的數據，過去24小時境內新增3萬4703起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例。另一項分析則顯示，印度今年6月染疫病死率約為3%，創下紀錄新高。
目前印度尚有46萬4357人未康復。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，印度累計確診已逾3000萬例、超過40萬人病故。
路透社報導，另一份依據政府數據進行的分析顯示，印度6月份染疫病死率創下紀錄新高。
印度今年4、5月病例大增，新增病例在5月初達到高峰，主要是因為更具傳染力、更危險的Delta變種病毒在境內傳播，導致印度衛生體系潰不成軍。
根據聯邦衛生部彙整各省當局通報的數據，今年6月印度COVID-19病死率躍升至3%左右，大幅高於去年10月的1.26%。去年10月是印度首波疫情高峰結束後的第一個完整月份。
整體而言，印度病死率為1.31%，仍低於全球多數國家。印度政府強調這象徵自家抗疫有效。
印度擁有13億5000萬人口，病故人數卻少於美國和巴西。部分專家認為印度實際確診和死亡數字可能比統計結果高出數倍。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100706