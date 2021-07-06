接種率提高　德國部長稱下個月有望解除防疫限制

（中央社柏林6日綜合外電報導）德國媒體今天引述外交部長馬斯（Heiko Maas）指出，一旦每位民眾都獲得接種疫苗的機會，德國應該解除剩餘的所有疫情相關社交及經濟限制，並稱時間點應該會在下個月。
馬斯告訴南德日報（Sueddeutsche Zeitung）：「當德國每個人都已獲得接種疫苗的機會，就不再具有採取任何種類限制的法律或政治理由。」他還說，那應該會在8月的某個時間點發生。
今年一月，馬斯是呼籲對已接種疫苗民眾放寬限制的首位德國政府部長，並稱應准許他們造訪電影院或在餐廳內飲食。其他部長則反對為已施打疫苗民眾實施特別豁免。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）曾表示，她希望在9月21日前為每位國民提供疫苗。根據德國衛生部數據，約56.5%國內民眾已至少施打一劑疫苗，將近39%民眾已完整接種。
其他國家也正在考慮如何解除防疫限制，這些限制原本是為避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情壓垮醫療體系而實施。
英國首相強生（Boris Johnson）昨天提出計畫，擬在兩週內解除對英格蘭的防疫限制。這將考驗快速推出疫苗是否能提供人們足夠保護力，以防止具高度傳染力的Delta變異株。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1100706