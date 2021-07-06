租金紓困補助慢半拍　邱顯智嘆：台灣年輕人難活

自全國三級警戒以來，許多人面臨停班、減薪困境，收入銳減也讓租屋族叫苦連天，即使內政部祭出「租屋紓困補助」仍緩不濟急。時代力量立委邱顯智指出，內政部的住宅租金補貼方案雖然8月2日開始申請，但實際領到補助金卻要等到2022年，加上房價隨疫情解封可能「報復性」上漲，讓他不禁嘆「台灣年輕人真的很難活」。
新頭殼newtalk
2021-07-06 19:29:25
邱顯智在臉書表示，疫情期間，動輒超過收入3成以上的房屋租金，壓得租屋族喘不過氣，而在紓困預算審查時，時力黨團提建請內政部，針對因疫情生活陷困的租屋者，訂定租屋補助紓困方案。沒想到提案確實通過，但內政部拿出的擴大方案竟是將今年度住宅租金補貼將分兩階段，第一階段預計8月2日開辦，釋出名額10.6萬戶，補貼金額則從每月2,600至5,000元調整為每月2,000至8,000元，看似美好，實際上卻要到2022年才會開始補助。
邱顯智質疑，疫情至今將近2個月，快要撐不下去的陷困租屋族，現在竟然還要再等半年，「請內政部積極一點，正視疫情下的租屋族困境，別再拿既有方案應付了。」
邱顯智指出，在內政部事不關己時，鄉林建設集團董事長賴正鎰更分析，疫情解封的速度與房市回溫同步，報復性買盤一觸即發，且受營建成本上漲影響，預估新建案開案價調漲約15至20%。
邱顯智表示，之前在賴正鎰口中「形同兩顆原子彈的實價登錄2.0與房地合一稅2.0」，好像對於抑制房市炒作，發揮不了太大作用。現在弱勢租屋者繳不起房租、等不到紓困，房價又正在等待解封後的報復性上漲，讓他不禁感嘆：「台灣的年輕人，實在是很難活啊。」
有網友更在留言po出五月底租屋網的截圖，質疑社會住宅都能帶頭漲房租，三峽台北加大社區11坪以下套房每月都要6千至1萬元不等，「租屋亂象從來沒解決過」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼