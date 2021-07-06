挹注血庫之急！久舜營造挽袖響應公益 共募得279袋熱血
國內本土疫情嚴峻，在三級警戒下，全台血庫庫存量告急，久舜營造為善盡企業社會責任，今（6）日在內湖總部舉辦捐血活動，號召員工、協力廠商與業主一起挽袖捐熱血，經過一天努力，共募集到279袋血液，還比預期多出99袋，希望能即時挹注血庫之急。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-06 19:18:25｜2021-07-06 19:24:32
全台自5月疫情升級三級警戒後，影響民眾外出捐血意願，血庫缺血狀態也逐漸顯現，久舜營造有鑑於此，在今日帶領義工團隊，在內湖區辦理「捐熱血、分享愛」捐血活動，希望藉此機會呼籲大家踴躍來參與。
久舜營造表示，今日有近百位員工捲袖參與，總經理蔡長榮和專案部協理鄭維良，也特地攜家帶眷共同響應這項別具意義的活動。內湖附近的企業包括合作金庫、昇恆昌、緯來電視台、內湖消防隊等，都就近來到熱烈響應。久舜營造也為了鼓勵大家捐熱血，提供超商禮券與口罩等獎品。
由於現仍值疫情期間，久舜營造也細心地規劃人潮分散、不群聚，有效管制分流，實施1922實聯制，並貼心的提供防疫用品。久舜營造說，現在正是需要民眾挽起袖子捐出熱血的時候，畢竟血液庫存量是醫療體系重要後盾，我們齊心防疫，疫起挺住醫療，同島一命、挺醫護不是口號，面對疫情，我們共同並肩作戰，期望透過這次活動幫助血庫存量達安全指標，並盼能拋磚引玉吸引更多民眾加入捐血的行列。