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挹注血庫之急！久舜營造挽袖響應公益　共募得279袋熱血

▲因應血荒，久舜營造在內湖總部樓下舉辦捐血活動，號召員工、協力廠商、業主一起挽袖捐熱血。（圖／久舜營造提供）
▲因應血荒，久舜營造在內湖總部樓下舉辦捐血活動，號召員工、協力廠商、業主一起挽袖捐熱血。（圖／久舜營造提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-06 19:18:25｜2021-07-06 19:24:32

國內本土疫情嚴峻，在三級警戒下，全台血庫庫存量告急，久舜營造為善盡企業社會責任，今（6）日在內湖總部舉辦捐血活動，號召員工、協力廠商與業主一起挽袖捐熱血，經過一天努力，共募集到279袋血液，還比預期多出99袋，希望能即時挹注血庫之急。

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全台自5月疫情升級三級警戒後，影響民眾外出捐血意願，血庫缺血狀態也逐漸顯現，久舜營造有鑑於此，在今日帶領義工團隊，在內湖區辦理「捐熱血、分享愛」捐血活動，希望藉此機會呼籲大家踴躍來參與。

久舜營造表示，今日有近百位員工捲袖參與，總經理蔡長榮和專案部協理鄭維良，也特地攜家帶眷共同響應這項別具意義的活動。內湖附近的企業包括合作金庫、昇恆昌、緯來電視台、內湖消防隊等，都就近來到熱烈響應。久舜營造也為了鼓勵大家捐熱血，提供超商禮券與口罩等獎品。

由於現仍值疫情期間，久舜營造也細心地規劃人潮分散、不群聚，有效管制分流，實施1922實聯制，並貼心的提供防疫用品。久舜營造說，現在正是需要民眾挽起袖子捐出熱血的時候，畢竟血液庫存量是醫療體系重要後盾，我們齊心防疫，疫起挺住醫療，同島一命、挺醫護不是口號，面對疫情，我們共同並肩作戰，期望透過這次活動幫助血庫存量達安全指標，並盼能拋磚引玉吸引更多民眾加入捐血的行列。

▲捐血車上嚴守安全防疫規定，捐血者均保持一定安全距離。（圖／久舜營造提供）
▲捐血車上嚴守安全防疫規定，捐血者均保持一定安全距離。（圖／久舜營造提供）
 

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2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.55%80.45%
2021-07-04-2021-07-07
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