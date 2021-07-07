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共軍晉升4名上將　西部戰區不到1年3換司令員

▲中共解放軍5日舉行上將授階，內含同時接任西部戰區司令員的徐起零，也是西部戰區不到1年來更換的第3名司令員。（圖／翻攝自央視）
▲中共解放軍5日舉行上將授階，內含同時接任西部戰區司令員的徐起零，也是西部戰區不到1年來更換的第3名司令員。（圖／翻攝自央視）

中央社

2021-07-07 08:56:19

（中央社台北6日電）中共解放軍5日舉行上將授階，內含同時接任西部戰區司令員的徐起零，也是西部戰區不到1年來更換的第3名司令員，並不尋常。有分析認為，這代表高層對先前中印邊界及新疆的軍事部署不放心。

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同一天，共軍前戰略支援部隊網絡系統部司令員巨乾生升任戰略支援部隊司令員。分析認為，這顯示中共高層高度重視網路戰。

綜合中國媒體報導，中共中央軍委5日舉行晉升上將授階儀式，王秀斌、徐起零、劉振立、巨乾生共4人獲得中共總書記、中共中央軍委主席習近平授階及頒發晉升命令狀。

同時，共軍也隨之進行職務調動。王秀斌接替袁譽柏出任南部戰區司令員；徐起零接替張旭東出任西部戰區司令員；劉振立接替韓衛國出任陸軍司令員；巨乾生接替李鳳彪出任戰略支援部隊司令員。

新加坡聯合早報報導，有關人士認為，共軍這一波人事變動多因原任主官屆齡退休，屬正常調換。惟獨西部戰區1年內3度更換司令員，受到外界注意。

報導指出，根據中國媒體公開報導，2020年9月，時任共軍西部戰區司令員仍是趙宗岐，並以此身分公開參加活動；同年12月，西部戰區司令員就更換為當月晉升上將的張旭東，趙宗岐屆齡退休；至於徐起零便是10個月來第3任司令員，而張旭東的新職務目前不明。

根據報導，有關人士分析，共軍西區戰區1年內3度更換司令員，顯示高層對前一階段中印邊境及新疆方向的軍事部署「並不放心」。而巨乾生升任戰略支援部隊司令員，則顯示高層高度重視網路戰。

徐起零現年59歲，2016年以來歷任共軍中部戰區陸軍副司令員、北部戰區第79集團軍軍長、東部戰區副司令員兼陸軍司令員、西部戰區陸軍司令員等職務。其中，2020年中印邊境爆發激烈衝突時，徐起零首度以西部戰區陸軍司令員身分亮相。

新任戰略支援部隊司令員巨乾生現年59歲，曾任共軍總參謀部技術偵查部副部長，2018年轉任戰略支援部隊網絡系統部司令員。（編輯：邱國強/楊昇儒）1100706

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