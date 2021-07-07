共軍晉升4名上將　西部戰區不到1年3換司令員

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綜合中國媒體報導，中共中央軍委5日舉行晉升上將授階儀式，王秀斌、徐起零、劉振立、巨乾生共4人獲得中共總書記、中共中央軍委主席習近平授階及頒發晉升命令狀。
同時，共軍也隨之進行職務調動。王秀斌接替袁譽柏出任南部戰區司令員；徐起零接替張旭東出任西部戰區司令員；劉振立接替韓衛國出任陸軍司令員；巨乾生接替李鳳彪出任戰略支援部隊司令員。
新加坡聯合早報報導，有關人士認為，共軍這一波人事變動多因原任主官屆齡退休，屬正常調換。惟獨西部戰區1年內3度更換司令員，受到外界注意。
報導指出，根據中國媒體公開報導，2020年9月，時任共軍西部戰區司令員仍是趙宗岐，並以此身分公開參加活動；同年12月，西部戰區司令員就更換為當月晉升上將的張旭東，趙宗岐屆齡退休；至於徐起零便是10個月來第3任司令員，而張旭東的新職務目前不明。
根據報導，有關人士分析，共軍西區戰區1年內3度更換司令員，顯示高層對前一階段中印邊境及新疆方向的軍事部署「並不放心」。而巨乾生升任戰略支援部隊司令員，則顯示高層高度重視網路戰。
徐起零現年59歲，2016年以來歷任共軍中部戰區陸軍副司令員、北部戰區第79集團軍軍長、東部戰區副司令員兼陸軍司令員、西部戰區陸軍司令員等職務。其中，2020年中印邊境爆發激烈衝突時，徐起零首度以西部戰區陸軍司令員身分亮相。
新任戰略支援部隊司令員巨乾生現年59歲，曾任共軍總參謀部技術偵查部副部長，2018年轉任戰略支援部隊網絡系統部司令員。（編輯：邱國強/楊昇儒）1100706