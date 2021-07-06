日職／台灣鬼王對決！王柏融開轟小勝吳念庭

日職火腿隊今天再度跟西武隊交手，兩軍上演「台灣對決」，由火腿「大王」王柏融跟「得點圈之鬼」吳念庭同場較勁，兩人都有先發上場，王柏融單場3打數1安打2打點，還有1次保送，吳念庭也有4打數1安打，1次得分跟關鍵跑壘，最終火腿靠著9局下高濱祐仁敲出再見安打，以4:3贏球。
記者吳政紘/綜合報導
2021-07-06 20:32:58｜2021-07-06 21:00:14
吳念庭在這場比賽前是連續15打席未敲安，可說是陷入小低潮，不過這場他被調到7棒，首打席就敲出中外野安打，並且利用隊友愛斗中外野二壘安打，一口氣奔回本壘。
一開始經過重播輔助判決，吳念庭是被觸殺出局，不過經過重新檢視後，他的右手先到本壘，也讓西武順利領先。
扛四番的王柏融，雖然首打席被松本航三振，但他第二打席就轟出左外野2分砲逆轉比數，而他接下來擊出二壘飛球出局，8局下則是獲保送退場完成任務，打擊率升為2成44。
吳念庭擔任一壘手打滿整場，4局下他還以美技接殺界外飛球，之後打擊分別是中外野飛球被接殺，6局敲出左外野飛球出局，8局他敲出二壘強勁飛球，可惜被渡邊諒攔下。
9局下高濱祐仁敲出中外野再見安打，送回隊友淺間大基，西武守護神平良海馬連續無失分日職紀錄也停留在39場。