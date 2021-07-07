李克強：願求同存異　與英國平等對話

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李克強在會中表示，當前國際形勢仍存在諸多不確定、不穩定因素，中英則是「維護世界和平，推動共同發展，捍衛多邊貿易體系的重要力量」。
他宣稱，一個穩定的中英關係有助於維護自由，公平貿易，促進世界經濟復蘇，應對全球性挑戰。中方願與英方鞏固互信、相互尊重、求同存異，深化互利共贏合作，透過平等對話積累共識，化解分歧，推動中英關係健康穩定發展。
李克強並指中國國家主席習近平已宣布中國應對氣候變化的目標和願景，是中國現代化進程的「必由之路」。
他又說，中國作為世界最大發展中國家，要在21世紀中葉實現現代化的過程中實現低碳綠色發展，任務艱巨，將為此付出「艱苦卓絕」的努力。
李克強表示，國際社會只有加強團結合作，才能最終戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。中方願與英方加強交流，「特別是在變異病毒等方面共享科研成果」，為全球戰勝疫情提供加速度。
他還表示，改革開放是中國的基本國策，將堅定不移推進，中方將繼續致力於打造市場化、法治化、國際化營商環境。對包括外企在內的各類市場主體一視同仁，歡迎更多外資進入中國，也希望英方為中國企業赴英投資提供公平、公正、非歧視的營商環境。
李克強並指期望兩國社會各界加強交往與溝通，增進人民之間的認知和理解，為兩國關係發展累積「積極因素」。
報導宣稱，與會英方人士對兩國經貿關係「蓬勃發展」感到滿意，並表示英國工商界高度重視中國市場，期待加強對中貿易和投資關係，推動英中總體關係發展。（編輯：邱國強）1100706