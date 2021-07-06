為執勤警察打氣 高市議員林智鴻攜手在地企業捐防疫午餐
全國新冠肺炎三級警戒，雖近期肺炎疫情趨緩，但又有Delta印度變異株病毒侵台。為慰勉辛苦的警察同仁，市議員林智鴻今（6）日攜手在地企業前往高雄市政府警察局刑事警察大隊，共同捐贈340份「防疫午餐」南瓜歐風咖喱，感謝員警協助防疫工作的辛勞。林智鴻表示，很開心民間一起集結力量，以實際行動「防疫便當」表達對警察們的支持。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-06 21:06:23
今天上午由林智鴻議員、高雄市私立欣緣老人長期照顧中心負責人葉禕廷、沃特汽車鍍膜負責人蘇天讚、安新人本生命事業負責人陳建銘共同捐贈高雄市政府警察局刑事警察大隊，並由刑事組副大隊長蔡信助頒贈感謝狀。
林智鴻表示，警察同仁協助維護社會治安，並配合政府加強防疫、支援調動勤務繁重、協助疫調工作等等，是這次高雄疫情掌握及管控的重要幕後功臣。他強調，警察以防疫勤務為優先，全力守護市民健康安全，很開心民間一起集結力量，以實際行動「防疫便當」表達支持，也感謝大家團結防疫度過難關。
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