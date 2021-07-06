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有「肥胖症」所以疫苗預約成功？徐巧芯爆氣秀健身照反擊

▲台北市議員徐巧芯預約疫苗成功，遭諷是「肥胖症」，徐巧芯也分享健身照反擊。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲台北市議員徐巧芯預約疫苗成功，遭諷是「肥胖症」，徐巧芯也分享健身照反擊。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 21:44:30

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布疫苗預約平台系統即將上線，不過，台北市議員徐巧芯自爆資格不符卻能預約成功，懷疑系統是否有bug。而後有網友諷刺徐巧芯能預約成功可能是因為患有「肥胖症」，讓徐巧芯分享健身美照反擊，強調自己在疫情三級警戒前每週上健身房三次，體脂只有25.2%。

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▲台北市議員徐巧芯發現疫苗預約系統似乎有BUG，她資格不符卻能預約成功。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲台北市議員徐巧芯發現疫苗預約系統似乎有BUG，她資格不符卻能預約成功。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
徐巧芯透露自己抱持著測試的心態去疫苗預約平台系統登記，發現不符資格卻仍順利登錄成功，讓徐巧芯自嘲說「還是我有什麼病自己不知道？」徐巧芯強調自己後來已經取消預約登記，只是想指出有人符合資格卻無法登記，自己不符資格卻成功，讓她懷疑系統出現某種bug。

對此，指揮中心指揮官陳時中也回應表示，第九類應該就比較會發生這樣的可能性，但只要在健保名單上符合資格的就會通知，如果不是符合資格就不要來登記造成電腦負擔。

而隨後有網友諷刺徐巧芯登記成功可能是因為患有「肥胖症」，讓徐巧芯在臉書發文反擊說，「為了幫民進黨擦脂抹粉，抹我有『肥胖症』？先不說這樣攻擊一個女性以及歧視體重，告訴你一個事實：本人在三級警戒前，每週上健身房，一週三練，體脂25.2%，羨慕嗎？我很健康，也沒有三高病史，謝謝你的關心，然後請閉上你的臭嘴，哈哈哈哈。」（編輯：倪浩軒）

▲台北市議員徐巧芯預約疫苗成功，遭諷是「肥胖症」，徐巧芯也分享健身照反擊。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲台北市議員徐巧芯預約疫苗成功，遭諷是「肥胖症」，徐巧芯也分享健身照反擊。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
93.24%6.76%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.66%80.34%
2021-07-04-2021-07-07
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

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