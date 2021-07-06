有「肥胖症」所以疫苗預約成功？徐巧芯爆氣秀健身照反擊

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徐巧芯透露自己抱持著測試的心態去疫苗預約平台系統登記，發現不符資格卻仍順利登錄成功，讓徐巧芯自嘲說「還是我有什麼病自己不知道？」徐巧芯強調自己後來已經取消預約登記，只是想指出有人符合資格卻無法登記，自己不符資格卻成功，讓她懷疑系統出現某種bug。
對此，指揮中心指揮官陳時中也回應表示，第九類應該就比較會發生這樣的可能性，但只要在健保名單上符合資格的就會通知，如果不是符合資格就不要來登記造成電腦負擔。
而隨後有網友諷刺徐巧芯登記成功可能是因為患有「肥胖症」，讓徐巧芯在臉書發文反擊說，「為了幫民進黨擦脂抹粉，抹我有『肥胖症』？先不說這樣攻擊一個女性以及歧視體重，告訴你一個事實：本人在三級警戒前，每週上健身房，一週三練，體脂25.2%，羨慕嗎？我很健康，也沒有三高病史，謝謝你的關心，然後請閉上你的臭嘴，哈哈哈哈。」（編輯：倪浩軒）
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